В Москве загорелся завод, производящий самолеты

В Москве загорелось ОКБ Сухого
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В Москве загорелся ОКБ имени Сухого, производящий самолеты Фото:

В Москве загорелось Опытно-конструкторское бюро имени Сухого. Об этом сообщают очевидцы. Это авиаконструкторное бюро.

«Задымление в одном из ангаров на территории завода ОКБ Сухого на севере Москвы», — передает telegram-канал «Осторожно. Новости». Сотрудники МЧС пытаются подъехать к месту происшествия.

Авиаконструкторское бюро занимается производством самолетов. Всего с момента основания в ОКБ было создано около 100 типов самолетов и их модификаций.

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В Москве загорелось Опытно-конструкторское бюро имени Сухого. Об этом сообщают очевидцы. Это авиаконструкторное бюро. «Задымление в одном из ангаров на территории завода ОКБ Сухого на севере Москвы», — передает telegram-канал «Осторожно. Новости». Сотрудники МЧС пытаются подъехать к месту происшествия. Авиаконструкторское бюро занимается производством самолетов. Всего с момента основания в ОКБ было создано около 100 типов самолетов и их модификаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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