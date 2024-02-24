В Москве загорелся завод, производящий самолеты

В Москве загорелось ОКБ Сухого

24 февраля 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

В Москве загорелся ОКБ имени Сухого, производящий самолеты Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Москве загорелось Опытно-конструкторское бюро имени Сухого. Об этом сообщают очевидцы. Это авиаконструкторное бюро. «Задымление в одном из ангаров на территории завода ОКБ Сухого на севере Москвы», — передает telegram-канал «Осторожно. Новости». Сотрудники МЧС пытаются подъехать к месту происшествия. Авиаконструкторское бюро занимается производством самолетов. Всего с момента основания в ОКБ было создано около 100 типов самолетов и их модификаций.

В Москве загорелось Опытно-конструкторское бюро имени Сухого. Об этом сообщают очевидцы. Это авиаконструкторное бюро. «Задымление в одном из ангаров на территории завода ОКБ Сухого на севере Москвы», — передает telegram-канал «Осторожно. Новости». Сотрудники МЧС пытаются подъехать к месту происшествия. Авиаконструкторское бюро занимается производством самолетов. Всего с момента основания в ОКБ было создано около 100 типов самолетов и их модификаций.