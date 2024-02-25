При обстреле Донецка со стороны Украины ранены несколько человек

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Последствия обстрела Киевского района г. Донецк. ДНР, Донецк, мчс, донецк, последствия, днр, разбор завалов, разрушения, обстрел, текстильщики
Число раненых уточняется (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жилой массив в микрорайоне «Текстильщики» в Донецке подвергся обстрелу ВСУ. Есть раненые, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР.

«Украинские войска ударили по жилому массиву в Кировском районе. Были сильные прилеты. Количество раненых и их состояние уточняется», — сообщил собеседник агентства.

Также получили повреждения многоквартирные дома. Несколько автомобилей сгорели.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ дважды за ночь с 24 на 25 февраля обстреляли город. Были повреждены два жилых дома.

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Жилой массив в микрорайоне «Текстильщики» в Донецке подвергся обстрелу ВСУ. Есть раненые, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР. «Украинские войска ударили по жилому массиву в Кировском районе. Были сильные прилеты. Количество раненых и их состояние уточняется», — сообщил собеседник агентства. Также получили повреждения многоквартирные дома. Несколько автомобилей сгорели. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ дважды за ночь с 24 на 25 февраля обстреляли город. Были повреждены два жилых дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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