При обстреле Донецка со стороны Украины ранены несколько человек

Число раненых уточняется (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Жилой массив в микрорайоне «Текстильщики» в Донецке подвергся обстрелу ВСУ. Есть раненые, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР.
«Украинские войска ударили по жилому массиву в Кировском районе. Были сильные прилеты. Количество раненых и их состояние уточняется», — сообщил собеседник агентства.
Также получили повреждения многоквартирные дома. Несколько автомобилей сгорели.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ дважды за ночь с 24 на 25 февраля обстреляли город. Были повреждены два жилых дома.
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