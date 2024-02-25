При обстреле Донецка со стороны Украины ранены несколько человек

25 февраля 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Число раненых уточняется (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жилой массив в микрорайоне «Текстильщики» в Донецке подвергся обстрелу ВСУ. Есть раненые, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР. «Украинские войска ударили по жилому массиву в Кировском районе. Были сильные прилеты. Количество раненых и их состояние уточняется», — сообщил собеседник агентства. Также получили повреждения многоквартирные дома. Несколько автомобилей сгорели. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ дважды за ночь с 24 на 25 февраля обстреляли город. Были повреждены два жилых дома.

Жилой массив в микрорайоне «Текстильщики» в Донецке подвергся обстрелу ВСУ. Есть раненые, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР. «Украинские войска ударили по жилому массиву в Кировском районе. Были сильные прилеты. Количество раненых и их состояние уточняется», — сообщил собеседник агентства. Также получили повреждения многоквартирные дома. Несколько автомобилей сгорели. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ дважды за ночь с 24 на 25 февраля обстреляли город. Были повреждены два жилых дома.