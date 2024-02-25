Лукашенко: Путин ведет СВО аккуратно, потому что ему жалко людей

Лукашенко: Россия взяла курс на мирное урегулирование украинского конфликта

25 февраля 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко заявил, что Россия бережет своих военных Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин проводит спецоперацию аккуратно, так как ему жалко военных. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами, отмечая, что РФ взяла курс на мирное урегулирование. «Я знаю точно, насколько аккуратно и осторожно приходится работать военным России и президенту Путину. Он мне всегда говорит: „Жалко людей. Могли бы быстрее, но погибнет очень много людей“», — заявил Александр Лукашенко. Его слова приводит агентство БЕЛТА. Он добавил, что сейчас Россия взяла курс на мирное урегулирование. Лукашенко уверен, что это особо актуально сейчас, после долгожданного освобождения Авдеевки. Новость по теме Какие территории Россия освободила во второй год СВО: успехи российской армии. Карта Президент Белоруссии отметил, что ВС РФ могли взять город за несколько месяцев, отправив сотни тысяч человек, как это было во время Великой Отечественной войны. Однако это не произошло из-за особой тактики Путина. Россия всегда говорила, что готова заключить мир с Украиной. Однако — на российских условиях. Украина хочет, чтобы переговоры шли при условии вывода ВС РФ из зоны спецоперации. Глава МИД России Сергей Лавров назвал такие предложения пустышкой. До начала переговоров ВС РФ будут выполнять поставленные задачи в зоне конфликта.

Президент России Владимир Путин проводит спецоперацию аккуратно, так как ему жалко военных. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами, отмечая, что РФ взяла курс на мирное урегулирование. «Я знаю точно, насколько аккуратно и осторожно приходится работать военным России и президенту Путину. Он мне всегда говорит: „Жалко людей. Могли бы быстрее, но погибнет очень много людей“», — заявил Александр Лукашенко. Его слова приводит агентство БЕЛТА. Он добавил, что сейчас Россия взяла курс на мирное урегулирование. Лукашенко уверен, что это особо актуально сейчас, после долгожданного освобождения Авдеевки. Президент Белоруссии отметил, что ВС РФ могли взять город за несколько месяцев, отправив сотни тысяч человек, как это было во время Великой Отечественной войны. Однако это не произошло из-за особой тактики Путина. Россия всегда говорила, что готова заключить мир с Украиной. Однако — на российских условиях. Украина хочет, чтобы переговоры шли при условии вывода ВС РФ из зоны спецоперации. Глава МИД России Сергей Лавров назвал такие предложения пустышкой. До начала переговоров ВС РФ будут выполнять поставленные задачи в зоне конфликта.