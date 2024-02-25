Киевские власти должны сесть за стол переговоров с Россией, иначе Украине грозит несчастливая участь. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Сегодня украинским властям надо идти на переговоры с Россией, чтобы сохранить страну», — передает слова Лукашенко ТАСС. Он добавил, что если Запад продолжит помогать Украине таким образом, как сейчас, то будущее украинского государства будет неопределенным.
Ранее сообщалось, что если Украина не сможет победить Россию в вооруженном конфликте, США могут попытаться заставить ее провести фальшивые переговоры с целью достижения перемирия. Такое мнение выразил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен. Он отметил, что такие переговоры позволили бы Украине восстановить и подготовить свою армию для возобновления конфликта.
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