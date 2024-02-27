ВС РФ успешно научились уничтожать гиперзвуковые цели

27 февраля 2024 в 04:38 Размер текста - 17 +

ЗРС С-500 во время испытания показала успешные результаты Фото: Анна Майорова © URA.RU Российские Вооруженные силы убедились, что зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» может уничтожать гиперзвуковые цели. Были проведены успешные испытания, сообщили источники в Минобороны РФ. «Зенитная ракетная система С-500 доказала свою возможность поражать гиперзвуковые цели. Это произошло в ходе проведенных испытаний», — сообщили источники из ведомства «Известиям». При этом речь идет как о перспективных стратегических гиперзвуковых летательных аппаратах, так и более простых ракетах. Испытания проходили в несколько этапов. Выяснилось, что система может управлять С-400. Сообща они могут нивелировать практически любые воздушные и воздушно-космические угрозы. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. С-500 «Прометей» относится к самому новому, первому поколению ракетных систем класса «земля-воздух». Комплекс может одновременно найти и уничтожить до десяти целей, движущихся со скоростью семь километров в секунду. Главный командующий ВКС Сергей Суровикин заявил, что российский зенитно-ракетный комплекс способен уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве. На сайте военного новостного портала КНР «Чжунго цзюньван» заявили, что китайцы оценили это орудие.

Российские Вооруженные силы убедились, что зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» может уничтожать гиперзвуковые цели. Были проведены успешные испытания, сообщили источники в Минобороны РФ. «Зенитная ракетная система С-500 доказала свою возможность поражать гиперзвуковые цели. Это произошло в ходе проведенных испытаний», — сообщили источники из ведомства «Известиям». При этом речь идет как о перспективных стратегических гиперзвуковых летательных аппаратах, так и более простых ракетах. Испытания проходили в несколько этапов. Выяснилось, что система может управлять С-400. Сообща они могут нивелировать практически любые воздушные и воздушно-космические угрозы. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. С-500 «Прометей» относится к самому новому, первому поколению ракетных систем класса «земля-воздух». Комплекс может одновременно найти и уничтожить до десяти целей, движущихся со скоростью семь километров в секунду. Главный командующий ВКС Сергей Суровикин заявил, что российский зенитно-ракетный комплекс способен уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве. На сайте военного новостного портала КНР «Чжунго цзюньван» заявили, что китайцы оценили это орудие.