ВС РФ успешно научились уничтожать гиперзвуковые цели

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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , зрк, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
ЗРС С-500 во время испытания показала успешные результаты Фото:

Российские Вооруженные силы убедились, что зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» может уничтожать гиперзвуковые цели. Были проведены успешные испытания, сообщили источники в Минобороны РФ.

«Зенитная ракетная система С-500 доказала свою возможность поражать гиперзвуковые цели. Это произошло в ходе проведенных испытаний», — сообщили источники из ведомства «Известиям». При этом речь идет как о перспективных стратегических гиперзвуковых летательных аппаратах, так и более простых ракетах.

Испытания проходили в несколько этапов. Выяснилось, что система может управлять С-400. Сообща они могут нивелировать практически любые воздушные и воздушно-космические угрозы.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

С-500 «Прометей» относится к самому новому, первому поколению ракетных систем класса «земля-воздух». Комплекс может одновременно найти и уничтожить до десяти целей, движущихся со скоростью семь километров в секунду. Главный командующий ВКС Сергей Суровикин заявил, что российский зенитно-ракетный комплекс способен уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве. На сайте военного новостного портала КНР «Чжунго цзюньван» заявили, что китайцы оценили это орудие.

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Российские Вооруженные силы убедились, что зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» может уничтожать гиперзвуковые цели. Были проведены успешные испытания, сообщили источники в Минобороны РФ. «Зенитная ракетная система С-500 доказала свою возможность поражать гиперзвуковые цели. Это произошло в ходе проведенных испытаний», — сообщили источники из ведомства «Известиям». При этом речь идет как о перспективных стратегических гиперзвуковых летательных аппаратах, так и более простых ракетах. Испытания проходили в несколько этапов. Выяснилось, что система может управлять С-400. Сообща они могут нивелировать практически любые воздушные и воздушно-космические угрозы. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. С-500 «Прометей» относится к самому новому, первому поколению ракетных систем класса «земля-воздух». Комплекс может одновременно найти и уничтожить до десяти целей, движущихся со скоростью семь километров в секунду. Главный командующий ВКС Сергей Суровикин заявил, что российский зенитно-ракетный комплекс способен уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве. На сайте военного новостного портала КНР «Чжунго цзюньван» заявили, что китайцы оценили это орудие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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