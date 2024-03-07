Путин: Олимпийские игры без россиян многое теряют

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Олимпийские игры без участия россиян становятся менее значимыми, считает Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин считает, что проведение крупных международных спортивных соревнований становится менее значимым без участия российских спортсменов. Об этом он заявил в ходе осмотра нового Дворца самбо в Краснодаре.

Во Дворце глава государства пообщался со спортсменами, одна из которых подчеркнула, что участие России в Олимпийских играх, Чемпионатах мира и Европы делает эти соревнования по-настоящему значимыми, так как российские спортсмены считаются лучшими в мире. Путин подтвердил эту точку зрения, согласившись с утверждением о важности участия российских спортсменов в международных турнирах.

Германия выразила крайне негативное отношение к участию России и Белоруссии в Олимпийских играх из-за ситуации на Украине. Германские власти настаивают на запрете участия спортсменов из этих стран до окончания СВО.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин считает, что проведение крупных международных спортивных соревнований становится менее значимым без участия российских спортсменов. Об этом он заявил в ходе осмотра нового Дворца самбо в Краснодаре. Во Дворце глава государства пообщался со спортсменами, одна из которых подчеркнула, что участие России в Олимпийских играх, Чемпионатах мира и Европы делает эти соревнования по-настоящему значимыми, так как российские спортсмены считаются лучшими в мире. Путин подтвердил эту точку зрения, согласившись с утверждением о важности участия российских спортсменов в международных турнирах. Германия выразила крайне негативное отношение к участию России и Белоруссии в Олимпийских играх из-за ситуации на Украине. Германские власти настаивают на запрете участия спортсменов из этих стран до окончания СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...