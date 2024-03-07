Путин: Олимпийские игры без россиян многое теряют

07 марта 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Олимпийские игры без участия россиян становятся менее значимыми, считает Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин считает, что проведение крупных международных спортивных соревнований становится менее значимым без участия российских спортсменов. Об этом он заявил в ходе осмотра нового Дворца самбо в Краснодаре. Во Дворце глава государства пообщался со спортсменами, одна из которых подчеркнула, что участие России в Олимпийских играх, Чемпионатах мира и Европы делает эти соревнования по-настоящему значимыми, так как российские спортсмены считаются лучшими в мире. Путин подтвердил эту точку зрения, согласившись с утверждением о важности участия российских спортсменов в международных турнирах. Германия выразила крайне негативное отношение к участию России и Белоруссии в Олимпийских играх из-за ситуации на Украине. Германские власти настаивают на запрете участия спортсменов из этих стран до окончания СВО.

Президент России Владимир Путин считает, что проведение крупных международных спортивных соревнований становится менее значимым без участия российских спортсменов. Об этом он заявил в ходе осмотра нового Дворца самбо в Краснодаре. Во Дворце глава государства пообщался со спортсменами, одна из которых подчеркнула, что участие России в Олимпийских играх, Чемпионатах мира и Европы делает эти соревнования по-настоящему значимыми, так как российские спортсмены считаются лучшими в мире. Путин подтвердил эту точку зрения, согласившись с утверждением о важности участия российских спортсменов в международных турнирах. Германия выразила крайне негативное отношение к участию России и Белоруссии в Олимпийских играх из-за ситуации на Украине. Германские власти настаивают на запрете участия спортсменов из этих стран до окончания СВО.