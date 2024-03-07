Путин: Олимпийские игры без россиян многое теряют

Президент России Владимир Путин считает, что проведение крупных международных спортивных соревнований становится менее значимым без участия российских спортсменов. Об этом он заявил в ходе осмотра нового Дворца самбо в Краснодаре.
Во Дворце глава государства пообщался со спортсменами, одна из которых подчеркнула, что участие России в Олимпийских играх, Чемпионатах мира и Европы делает эти соревнования по-настоящему значимыми, так как российские спортсмены считаются лучшими в мире. Путин подтвердил эту точку зрения, согласившись с утверждением о важности участия российских спортсменов в международных турнирах.
Германия выразила крайне негативное отношение к участию России и Белоруссии в Олимпийских играх из-за ситуации на Украине. Германские власти настаивают на запрете участия спортсменов из этих стран до окончания СВО.
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