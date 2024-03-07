Украинские власти объявили принудительную эвакуацию в 57 населенных пунктах

07 марта 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

Эвакуация на Украине затронет жителей 57 населенных пунктов, заявил Олег Синегубов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти решили организовать принудительную эвакуацию из 57 населенных пунктов с целью обеспечения максимальной безопасности населения. Об этом рассказал начальник харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. «Принято решение о проведении обязательной эвакуации жителей 57 населенных пунктов», — написал Синегубов в своем telegram-канале. Он добавил, что решение о принудительной эвакуации касается населенных пунктов на купянском направлении. По его словам, местный совет поддержал решение о принудительной эвакуации детей в сопровождении родителей или их заменителей, а также других законных представителей из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольхуватской территориальных общин. В настоящее время известно о нахождении 110 несовершеннолетних в Великобурлуцкой общине и 51 ребенка в Ольхватской общине, заключил Синегубов. Власти Украины проводят эвакуацию жителей в Харьковской области для использования их домов в качестве баз для ВСУ и хранения боеприпасов. Российская военно-гражданская администрация Харьковской области сообщила, что людей увозят, чтобы превратить территории региона в одну сплошную военную базу.

Украинские власти решили организовать принудительную эвакуацию из 57 населенных пунктов с целью обеспечения максимальной безопасности населения. Об этом рассказал начальник харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. «Принято решение о проведении обязательной эвакуации жителей 57 населенных пунктов», — написал Синегубов в своем telegram-канале. Он добавил, что решение о принудительной эвакуации касается населенных пунктов на купянском направлении. По его словам, местный совет поддержал решение о принудительной эвакуации детей в сопровождении родителей или их заменителей, а также других законных представителей из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольхуватской территориальных общин. В настоящее время известно о нахождении 110 несовершеннолетних в Великобурлуцкой общине и 51 ребенка в Ольхватской общине, заключил Синегубов. Власти Украины проводят эвакуацию жителей в Харьковской области для использования их домов в качестве баз для ВСУ и хранения боеприпасов. Российская военно-гражданская администрация Харьковской области сообщила, что людей увозят, чтобы превратить территории региона в одну сплошную военную базу.