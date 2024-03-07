Украинские власти объявили принудительную эвакуацию в 57 населенных пунктах

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Эвакуация на Украине затронет жителей 57 населенных пунктов, заявил Олег Синегубов Фото:
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Украинские власти решили организовать принудительную эвакуацию из 57 населенных пунктов с целью обеспечения максимальной безопасности населения. Об этом рассказал начальник харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

«Принято решение о проведении обязательной эвакуации жителей 57 населенных пунктов», — написал Синегубов в своем telegram-канале. Он добавил, что решение о принудительной эвакуации касается населенных пунктов на купянском направлении.

По его словам, местный совет поддержал решение о принудительной эвакуации детей в сопровождении родителей или их заменителей, а также других законных представителей из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольхуватской территориальных общин. В настоящее время известно о нахождении 110 несовершеннолетних в Великобурлуцкой общине и 51 ребенка в Ольхватской общине, заключил Синегубов.

Власти Украины проводят эвакуацию жителей в Харьковской области для использования их домов в качестве баз для ВСУ и хранения боеприпасов. Российская военно-гражданская администрация Харьковской области сообщила, что людей увозят, чтобы превратить территории региона в одну сплошную военную базу.

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Украинские власти решили организовать принудительную эвакуацию из 57 населенных пунктов с целью обеспечения максимальной безопасности населения. Об этом рассказал начальник харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. «Принято решение о проведении обязательной эвакуации жителей 57 населенных пунктов», — написал Синегубов в своем telegram-канале. Он добавил, что решение о принудительной эвакуации касается населенных пунктов на купянском направлении. По его словам, местный совет поддержал решение о принудительной эвакуации детей в сопровождении родителей или их заменителей, а также других законных представителей из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольхуватской территориальных общин. В настоящее время известно о нахождении 110 несовершеннолетних в Великобурлуцкой общине и 51 ребенка в Ольхватской общине, заключил Синегубов. Власти Украины проводят эвакуацию жителей в Харьковской области для использования их домов в качестве баз для ВСУ и хранения боеприпасов. Российская военно-гражданская администрация Харьковской области сообщила, что людей увозят, чтобы превратить территории региона в одну сплошную военную базу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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