13 марта 2024

Reuters: Новошахтинский НПЗ вернулся к работе после атаки дронов Украины

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Официального подтверждения информации о возобновлении работы завода пока нет Фото:

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области (НПЗ) вернулся к работе после атаки дронов Украины. Об этом рассказали источники.

«Новошахтинское производство возобновляется после остановки, сообщают два источника», — пишет агентство Reuters. Однако официального подтверждения этому пока не было.

После падения беспилотников 13 марта технологические объекты Новошахтинского НПЗ в Ростовской области были остановлены, пишет «Национальная служба новостей». Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что беспилотные летательные аппараты попали на территорию завода в результате действия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его словам, инцидент не привел к жертвам или раненым. Также БПЛА в этот же день атаковали нефтезавод в Рязанской области.

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Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области (НПЗ) вернулся к работе после атаки дронов Украины. Об этом рассказали источники. «Новошахтинское производство возобновляется после остановки, сообщают два источника», — пишет агентство Reuters. Однако официального подтверждения этому пока не было. После падения беспилотников 13 марта технологические объекты Новошахтинского НПЗ в Ростовской области были остановлены, пишет «Национальная служба новостей». Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что беспилотные летательные аппараты попали на территорию завода в результате действия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его словам, инцидент не привел к жертвам или раненым. Также БПЛА в этот же день атаковали нефтезавод в Рязанской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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