Reuters: Новошахтинский НПЗ вернулся к работе после атаки дронов Украины

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области (НПЗ) вернулся к работе после атаки дронов Украины. Об этом рассказали источники.
«Новошахтинское производство возобновляется после остановки, сообщают два источника», — пишет агентство Reuters. Однако официального подтверждения этому пока не было.
После падения беспилотников 13 марта технологические объекты Новошахтинского НПЗ в Ростовской области были остановлены, пишет «Национальная служба новостей». Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что беспилотные летательные аппараты попали на территорию завода в результате действия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его словам, инцидент не привел к жертвам или раненым. Также БПЛА в этот же день атаковали нефтезавод в Рязанской области.
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