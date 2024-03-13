Reuters: Новошахтинский НПЗ вернулся к работе после атаки дронов Украины

14 марта 2024 в 03:14 Размер текста - 17 +

Официального подтверждения информации о возобновлении работы завода пока нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области (НПЗ) вернулся к работе после атаки дронов Украины. Об этом рассказали источники. «Новошахтинское производство возобновляется после остановки, сообщают два источника», — пишет агентство Reuters. Однако официального подтверждения этому пока не было. После падения беспилотников 13 марта технологические объекты Новошахтинского НПЗ в Ростовской области были остановлены, пишет «Национальная служба новостей». Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что беспилотные летательные аппараты попали на территорию завода в результате действия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его словам, инцидент не привел к жертвам или раненым. Также БПЛА в этот же день атаковали нефтезавод в Рязанской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области (НПЗ) вернулся к работе после атаки дронов Украины. Об этом рассказали источники. «Новошахтинское производство возобновляется после остановки, сообщают два источника», — пишет агентство Reuters. Однако официального подтверждения этому пока не было. После падения беспилотников 13 марта технологические объекты Новошахтинского НПЗ в Ростовской области были остановлены, пишет «Национальная служба новостей». Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что беспилотные летательные аппараты попали на территорию завода в результате действия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его словам, инцидент не привел к жертвам или раненым. Также БПЛА в этот же день атаковали нефтезавод в Рязанской области.