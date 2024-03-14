В Курской области объявили ракетную опасность после начала боев с диверсантами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, залп, пуск, ракета, искандер, выстрел,  stock
Ракетную опасность объявили в Курской области из-за диверсантов Фото:

В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт. Ранее он рассказывал, что в регионе Росгвардейцы ведут бои с украинскими диверсантами.

«Курская область: опасность атаки БПЛА», — пишет Старовойт в своем telegram-канале. Он попросил жителей быть бдительными и сообщил, что средства ПВО приведены в боевую готовность.

Ранее украинские диверсанты пытались прорваться в Курскую область, сообщал Старовойт. Атаки отражали подразделения Росгвардии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт. Ранее он рассказывал, что в регионе Росгвардейцы ведут бои с украинскими диверсантами. «Курская область: опасность атаки БПЛА», — пишет Старовойт в своем telegram-канале. Он попросил жителей быть бдительными и сообщил, что средства ПВО приведены в боевую готовность. Ранее украинские диверсанты пытались прорваться в Курскую область, сообщал Старовойт. Атаки отражали подразделения Росгвардии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...