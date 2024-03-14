В Курской области объявили ракетную опасность после начала боев с диверсантами

Ракетную опасность объявили в Курской области из-за диверсантов
В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт. Ранее он рассказывал, что в регионе Росгвардейцы ведут бои с украинскими диверсантами.
«Курская область: опасность атаки БПЛА», — пишет Старовойт в своем telegram-канале. Он попросил жителей быть бдительными и сообщил, что средства ПВО приведены в боевую готовность.
Ранее украинские диверсанты пытались прорваться в Курскую область, сообщал Старовойт. Атаки отражали подразделения Росгвардии.
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