В Москве задержали агента Украины, запускавшего беспилотники

15 марта 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Украинский агент уже дал признательные показания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Москве задержали агента Украины, которой запускал БПЛА рядом с военными объектами. Об этом сообщили в ФСБ. «В Москве за госизмену задержан украинский агент, запускавший беспилотники близ военных объектов», — передает РИА Новости информацию из ФСБ. Таким образом злоумышленник пытался запутать российские ПВО ложными целями. На данный момент агент уже дал признательные показания. Ранее ФСБ возбудила уголовное дело против жителя Хабаровского края. Он склонял военных к участию в боевых действиях на стороне Украины в составе террористической группировки, передает RT. Помимо прочего, в Минобороны РФ сообщили, что украинские БПЛА атаковали Калужскую и Белгородскую области. Средства ПВО сбили пять беспилотников и два реактивных снаряда. Кроме того, киевская сторона пыталась атаковать территории России с помощью системы залпового огня БМ-21 «Град». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве задержали агента Украины, которой запускал БПЛА рядом с военными объектами. Об этом сообщили в ФСБ. «В Москве за госизмену задержан украинский агент, запускавший беспилотники близ военных объектов», — передает РИА Новости информацию из ФСБ. Таким образом злоумышленник пытался запутать российские ПВО ложными целями. На данный момент агент уже дал признательные показания. Ранее ФСБ возбудила уголовное дело против жителя Хабаровского края. Он склонял военных к участию в боевых действиях на стороне Украины в составе террористической группировки, передает RT. Помимо прочего, в Минобороны РФ сообщили, что украинские БПЛА атаковали Калужскую и Белгородскую области. Средства ПВО сбили пять беспилотников и два реактивных снаряда. Кроме того, киевская сторона пыталась атаковать территории России с помощью системы залпового огня БМ-21 «Град».