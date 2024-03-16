В ЦИК заявили о явке на выборах президента более 50%

Выборы закончатся 17 марта
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Явка россиян на выборах президента в первые дни голосования по всей стране составила 55,10%. Об этом сообщили в Центризбиркоме РФ.
«Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране составила 55,10%», — следует из данных ЦИК. Информация была озвучена во время трансляции на сайте комиссии.
В первый день выборов явка составила 35,40%. URA.RU проводит онлайн-трансляцию с главными событиями со дня выборов.
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