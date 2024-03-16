В ЦИК заявили о явке на выборах президента более 50%

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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновники, совещание, выбор, заседание, электронное голосование, монитор
Выборы закончатся 17 марта Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Явка россиян на выборах президента в первые дни голосования по всей стране составила 55,10%. Об этом сообщили в Центризбиркоме РФ.

«Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране составила 55,10%», — следует из данных ЦИК. Информация была озвучена во время трансляции на сайте комиссии.

В первый день выборов явка составила 35,40%. URA.RU проводит онлайн-трансляцию с главными событиями со дня выборов.

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Явка россиян на выборах президента в первые дни голосования по всей стране составила 55,10%. Об этом сообщили в Центризбиркоме РФ. «Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране составила 55,10%», — следует из данных ЦИК. Информация была озвучена во время трансляции на сайте комиссии. В первый день выборов явка составила 35,40%. URA.RU проводит онлайн-трансляцию с главными событиями со дня выборов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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