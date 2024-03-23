Хинштейн: Росгвардия не нашла взрывчатки у «Крокус сити холл»

23 марта 2024 в 02:17 Размер текста - 17 +

По данным Хинштейна взрывчатки на парковки «Крокус сити холла» нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Взрывчатых веществ и устройств на парковке у «Крокус сити холл» не обнаружено. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Росгвардия завершила досмотр парковок у „Крокус Сити Холл“. Взрывчатых веществ и устройств не обнаружено», — сообщил Хинштейн в своем telegram-канале. По его данным, в работе задействованы мобильные комплексы «Аракс» и служебные собаки. 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед началом концерта группы «Пикник». Террористы открыли стрельбу по посетителям концертного зала и кинули гранату или дымовую шашку, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Взрывчатых веществ и устройств на парковке у «Крокус сити холл» не обнаружено. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Росгвардия завершила досмотр парковок у „Крокус Сити Холл“. Взрывчатых веществ и устройств не обнаружено», — сообщил Хинштейн в своем telegram-канале. По его данным, в работе задействованы мобильные комплексы «Аракс» и служебные собаки. 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед началом концерта группы «Пикник». Террористы открыли стрельбу по посетителям концертного зала и кинули гранату или дымовую шашку, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.