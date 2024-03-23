Хинштейн: Росгвардия не нашла взрывчатки у «Крокус сити холл»

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Заседание президиума генерального совета политической партии «Единая Россия». Москва, хинштейн александр, портрет
По данным Хинштейна взрывчатки на парковки «Крокус сити холла» нет Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Взрывчатых веществ и устройств на парковке у «Крокус сити холл» не обнаружено. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Росгвардия завершила досмотр парковок у „Крокус Сити Холл“. Взрывчатых веществ и устройств не обнаружено», — сообщил Хинштейн в своем telegram-канале. По его данным, в работе задействованы мобильные комплексы «Аракс» и служебные собаки.

22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед началом концерта группы «Пикник». Террористы открыли стрельбу по посетителям концертного зала и кинули гранату или дымовую шашку, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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Взрывчатых веществ и устройств на парковке у «Крокус сити холл» не обнаружено. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Росгвардия завершила досмотр парковок у „Крокус Сити Холл“. Взрывчатых веществ и устройств не обнаружено», — сообщил Хинштейн в своем telegram-канале. По его данным, в работе задействованы мобильные комплексы «Аракс» и служебные собаки. 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед началом концерта группы «Пикник». Террористы открыли стрельбу по посетителям концертного зала и кинули гранату или дымовую шашку, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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