К «Крокусу» прибыла тяжелая техника для расчистки завалов

24 марта 2024 в 04:11 Размер текста - 17 +

К зданию «Крокус Сити Холл» прибыла тяжелая техника, сообщили в МЧС Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» На место теракта в «Крокус Сити Холл» прибыла тяжелая техника для расчистки завалов. Об этом сообщили в МЧС России. «На место пожара в Крокусе прибыла тяжелая техника для разборки поврежденных сооружений и расчистки завалов», — говорится в сообщении ведомства. По словам рабочих, ранее работы были приостановлены из-за нехватки освещения. В «Крокусе» уже завершили спасательную операцию, но продолжают поиски, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Сейчас в выгоревшем зале есть риск обрушения конструкций. За сутки из-под завалов достали 133 тела, заявили в СК РФ, передают MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На место теракта в «Крокус Сити Холл» прибыла тяжелая техника для расчистки завалов. Об этом сообщили в МЧС России. «На место пожара в Крокусе прибыла тяжелая техника для разборки поврежденных сооружений и расчистки завалов», — говорится в сообщении ведомства. По словам рабочих, ранее работы были приостановлены из-за нехватки освещения. В «Крокусе» уже завершили спасательную операцию, но продолжают поиски, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Сейчас в выгоревшем зале есть риск обрушения конструкций. За сутки из-под завалов достали 133 тела, заявили в СК РФ, передают MK.RU.