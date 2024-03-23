23 марта 2024

К «Крокусу» прибыла тяжелая техника для расчистки завалов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка вокруг Крокус Сити Холл. Московская область, пожар, теракт, крокус-сити
К зданию «Крокус Сити Холл» прибыла тяжелая техника, сообщили в МЧС Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

На место теракта в «Крокус Сити Холл» прибыла тяжелая техника для расчистки завалов. Об этом сообщили в МЧС России.

«На место пожара в Крокусе прибыла тяжелая техника для разборки поврежденных сооружений и расчистки завалов», — говорится в сообщении ведомства. По словам рабочих, ранее работы были приостановлены из-за нехватки освещения.

В «Крокусе» уже завершили спасательную операцию, но продолжают поиски, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Сейчас в выгоревшем зале есть риск обрушения конструкций. За сутки из-под завалов достали 133 тела, заявили в СК РФ, передают MK.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На место теракта в «Крокус Сити Холл» прибыла тяжелая техника для расчистки завалов. Об этом сообщили в МЧС России. «На место пожара в Крокусе прибыла тяжелая техника для разборки поврежденных сооружений и расчистки завалов», — говорится в сообщении ведомства. По словам рабочих, ранее работы были приостановлены из-за нехватки освещения. В «Крокусе» уже завершили спасательную операцию, но продолжают поиски, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Сейчас в выгоревшем зале есть риск обрушения конструкций. За сутки из-под завалов достали 133 тела, заявили в СК РФ, передают MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...