К «Крокусу» прибыла тяжелая техника для расчистки завалов

На место теракта в «Крокус Сити Холл» прибыла тяжелая техника для расчистки завалов. Об этом сообщили в МЧС России.
«На место пожара в Крокусе прибыла тяжелая техника для разборки поврежденных сооружений и расчистки завалов», — говорится в сообщении ведомства. По словам рабочих, ранее работы были приостановлены из-за нехватки освещения.
В «Крокусе» уже завершили спасательную операцию, но продолжают поиски, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Сейчас в выгоревшем зале есть риск обрушения конструкций. За сутки из-под завалов достали 133 тела, заявили в СК РФ, передают MK.RU.
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На место теракта в «Крокус Сити Холл» прибыла тяжелая техника для расчистки завалов. Об этом сообщили в МЧС России. «На место пожара в Крокусе прибыла тяжелая техника для разборки поврежденных сооружений и расчистки завалов», — говорится в сообщении ведомства. По словам рабочих, ранее работы были приостановлены из-за нехватки освещения. В «Крокусе» уже завершили спасательную операцию, но продолжают поиски, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Сейчас в выгоревшем зале есть риск обрушения конструкций. За сутки из-под завалов достали 133 тела, заявили в СК РФ, передают MK.RU.