Сотрудница МИД РФ погибла в «Крокусе»

В ходе нападения террористов на «Крокус Сити Холл» погибла сотрудница лингвистического департамента МИД РФ Татьяна Репина. Об этом сообщают в ведомстве.
«Сотрудница лингвистического департамента МИД РФ Татьяна Репина погибла при теракте в «Крокусе», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.
Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Он унес жизни 137 человек. Исполнители уже задержаны. Как отметил глава СК Александр Бастрыкин, нападение на концертный зал было тщательно спланировано, передает телеканал 360. Как сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в больницах остаются 92 пострадавших в теракте, передает «Национальная служба новостей».
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