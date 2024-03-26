Сотрудница МИД РФ погибла в «Крокусе»

Захарова: сотрудница МИД РФ погибла в «Крокус Сити Холле»

26 марта 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Захарова рассказала, что в «Крокусе» погибла сотрудница МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В ходе нападения террористов на «Крокус Сити Холл» погибла сотрудница лингвистического департамента МИД РФ Татьяна Репина. Об этом сообщают в ведомстве. «Сотрудница лингвистического департамента МИД РФ Татьяна Репина погибла при теракте в «Крокусе», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Он унес жизни 137 человек. Исполнители уже задержаны. Как отметил глава СК Александр Бастрыкин, нападение на концертный зал было тщательно спланировано, передает телеканал 360. Как сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в больницах остаются 92 пострадавших в теракте, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе нападения террористов на «Крокус Сити Холл» погибла сотрудница лингвистического департамента МИД РФ Татьяна Репина. Об этом сообщают в ведомстве. «Сотрудница лингвистического департамента МИД РФ Татьяна Репина погибла при теракте в «Крокусе», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Он унес жизни 137 человек. Исполнители уже задержаны. Как отметил глава СК Александр Бастрыкин, нападение на концертный зал было тщательно спланировано, передает телеканал 360. Как сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в больницах остаются 92 пострадавших в теракте, передает «Национальная служба новостей».