Путин пообещал вложить в российский турбизнес более 400 млрд рублей

Путин: в нацпроект по туризму до 2030 года будет вложено 403 млрд рублей
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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Путин призвал к развитию отечественной индустрии туризма Фото:

В ближайшие пять лет, с 2025 по 2030 годы, в развитие российского туризма будет вложено не менее 403 млрд рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по проекту создания круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал».

На совещании обсуждались решения, которые должны лечь в основу обновленного национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». «Объем финансирования нацпроекта по туризму в 2025—2030 годы должен составить не менее 403 млрд рублей», — сообщил Владимир Путин.

От подчеркнул, что туристическая инфраструктура во всех национальных парках России должна быть создана к 2030 году. Президент призвал расширять туристический потенциал регионов, в частности, предоставляя им субсидии на туристические проекты. Кроме того, по мнению Путина, необходимо поддерживать российский бизнес, специализирующийся на производстве товаров для туризма.

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В ближайшие пять лет, с 2025 по 2030 годы, в развитие российского туризма будет вложено не менее 403 млрд рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по проекту создания круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». На совещании обсуждались решения, которые должны лечь в основу обновленного национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». «Объем финансирования нацпроекта по туризму в 2025—2030 годы должен составить не менее 403 млрд рублей», — сообщил Владимир Путин. От подчеркнул, что туристическая инфраструктура во всех национальных парках России должна быть создана к 2030 году. Президент призвал расширять туристический потенциал регионов, в частности, предоставляя им субсидии на туристические проекты. Кроме того, по мнению Путина, необходимо поддерживать российский бизнес, специализирующийся на производстве товаров для туризма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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