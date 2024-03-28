Путин пообещал вложить в российский турбизнес более 400 млрд рублей

Путин: в нацпроект по туризму до 2030 года будет вложено 403 млрд рублей

28 марта 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

Путин призвал к развитию отечественной индустрии туризма Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ближайшие пять лет, с 2025 по 2030 годы, в развитие российского туризма будет вложено не менее 403 млрд рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по проекту создания круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». На совещании обсуждались решения, которые должны лечь в основу обновленного национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». «Объем финансирования нацпроекта по туризму в 2025—2030 годы должен составить не менее 403 млрд рублей», — сообщил Владимир Путин. От подчеркнул, что туристическая инфраструктура во всех национальных парках России должна быть создана к 2030 году. Президент призвал расширять туристический потенциал регионов, в частности, предоставляя им субсидии на туристические проекты. Кроме того, по мнению Путина, необходимо поддерживать российский бизнес, специализирующийся на производстве товаров для туризма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ближайшие пять лет, с 2025 по 2030 годы, в развитие российского туризма будет вложено не менее 403 млрд рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по проекту создания круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». На совещании обсуждались решения, которые должны лечь в основу обновленного национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». «Объем финансирования нацпроекта по туризму в 2025—2030 годы должен составить не менее 403 млрд рублей», — сообщил Владимир Путин. От подчеркнул, что туристическая инфраструктура во всех национальных парках России должна быть создана к 2030 году. Президент призвал расширять туристический потенциал регионов, в частности, предоставляя им субсидии на туристические проекты. Кроме того, по мнению Путина, необходимо поддерживать российский бизнес, специализирующийся на производстве товаров для туризма.