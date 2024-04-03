Путин лично поздравил ректора МГУ с юбилеем. Видео

03 апреля 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Виктору Садовничему исполнилось 85 лет Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU Президент России Владимир Путин встретился с ректором МГУ Виктором Садовничим и поздравил его в 85-летним юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. «Виктор Антонович, я поздравляю вас с юбилеем», — заявил Владимир Путин. Кроме того, глава государства подарил ректору букет цветов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин встретился с ректором МГУ Виктором Садовничим и поздравил его в 85-летним юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. «Виктор Антонович, я поздравляю вас с юбилеем», — заявил Владимир Путин. Кроме того, глава государства подарил ректору букет цветов.