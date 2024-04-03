Путин лично поздравил ректора МГУ с юбилеем. Видео

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Форум активных граждан «Сообщество». Москва. , садовничий виктор, портрет
Виктору Садовничему исполнилось 85 лет Фото:

Президент России Владимир Путин встретился с ректором МГУ Виктором Садовничим и поздравил его в 85-летним юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Виктор Антонович, я поздравляю вас с юбилеем», — заявил Владимир Путин. Кроме того, глава государства подарил ректору букет цветов.

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Президент России Владимир Путин встретился с ректором МГУ Виктором Садовничим и поздравил его в 85-летним юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. «Виктор Антонович, я поздравляю вас с юбилеем», — заявил Владимир Путин. Кроме того, глава государства подарил ректору букет цветов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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