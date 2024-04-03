Виктору Садовничему исполнилось 85 лет
Президент России Владимир Путин встретился с ректором МГУ Виктором Садовничим и поздравил его в 85-летним юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Виктор Антонович, я поздравляю вас с юбилеем», — заявил Владимир Путин. Кроме того, глава государства подарил ректору букет цветов.
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