FT: Страны ЕС отказываются предоставлять Украине ЗРК Patriot

13 апреля 2024 в 04:42 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Европы не хотят передавать Украине ЗРК Patriot. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, Киев просит направить ВСУ семь единиц Patriot, однако пока получает только отказы. «Государства Европы не планируют передавать киевскому режиму ЗРК Patriot. Украинская сторона простит у Европейского Союза передать ей семь единиц. Однако пока безрезультатно», — передает информацию источника британская газета Financial Times. Сообщается, что на данный момент киевские власти ведут переговоры Румынией, Польшей и Испанией. Договориться сторонам не удается, уточняет источник газеты. Ранее в Германии заявили, что возможности поставок ПВО Patriot на Украину исчерпаны. По словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, главы стран НАТО должны сделать все, чтобы получить системы для Киева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны Европы не хотят передавать Украине ЗРК Patriot. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, Киев просит направить ВСУ семь единиц Patriot, однако пока получает только отказы. «Государства Европы не планируют передавать киевскому режиму ЗРК Patriot. Украинская сторона простит у Европейского Союза передать ей семь единиц. Однако пока безрезультатно», — передает информацию источника британская газета Financial Times. Сообщается, что на данный момент киевские власти ведут переговоры Румынией, Польшей и Испанией. Договориться сторонам не удается, уточняет источник газеты. Ранее в Германии заявили, что возможности поставок ПВО Patriot на Украину исчерпаны. По словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, главы стран НАТО должны сделать все, чтобы получить системы для Киева.