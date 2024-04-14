АТОР: десятки россиян находятся сейчас в турах в Иране

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Пока рекомендаций об опасности посещения Ирана нет Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

В Иране продолжают находиться российсские граждане. Россиян, которые отправились в организованные туры по стране, сейчас десятки. Об этом сообщили в Ассоциации Туроператоров (АТОР).

«В Иране сейчас в экскурсионных турах есть организованные туристы из России — но их, по предварительным данным, очень мало — десятки», — сообщили в ассоциации. Там же отметили, что продажи в туров в Иран были и без того не сильно востребованы. А некоторые туристы испугались возможных событий 12 апреля и аннулировали свою поездку.

Отмечается, что в РФ не выпускались рекомендаций об опасности посещения Ирана. И пока что реализация туров в эту страну не запрещена. Через Иран до сих пор выполняются рейсы.

Ранее сообщалось о том, что Иран может совершить крупномасштабную атаку на Израиль, в ответ на гибель семерых офицеров Корпуса стражей исламской революции. Сегодня было выпущено более 200 ракет и беспилотников по Израилю.

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В Иране продолжают находиться российсские граждане. Россиян, которые отправились в организованные туры по стране, сейчас десятки. Об этом сообщили в Ассоциации Туроператоров (АТОР). «В Иране сейчас в экскурсионных турах есть организованные туристы из России — но их, по предварительным данным, очень мало — десятки», — сообщили в ассоциации. Там же отметили, что продажи в туров в Иран были и без того не сильно востребованы. А некоторые туристы испугались возможных событий 12 апреля и аннулировали свою поездку. Отмечается, что в РФ не выпускались рекомендаций об опасности посещения Ирана. И пока что реализация туров в эту страну не запрещена. Через Иран до сих пор выполняются рейсы. Ранее сообщалось о том, что Иран может совершить крупномасштабную атаку на Израиль, в ответ на гибель семерых офицеров Корпуса стражей исламской революции. Сегодня было выпущено более 200 ракет и беспилотников по Израилю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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