18 апреля 2024

В РФ появится категория мигрантов, которым упростят въезд в страну

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Инвесторам, которые вложили в российский проект от 50 миллионов рублей могут упростить въезд в страну Фото:

Иностранным инвесторам, которые вложили в проект на территории России от 50 миллионов рублей, предлагают упростить условия въезда и выдавать визы на три года. Такой законопроект подготовили Минэкономразвития РФ совместно с «Деловой Россией».

«Власти готовят новые меры для привлечения иностранных инвесторов — им предлагается выдавать в упрощенном порядке многократные деловые визы на три года. … Сейчас они выдаются максимум на год. Условием для их получения будут инвестиции в размере от 50 миллионов рублей», — пишут «Известия».

Для дополнительной гарантии исполнения обязательств иностранцами, предлагается подтвердить в первый год реализации не менее чем 25% от заявленного объема вложений. При этом визы будут выдавать резидентам особых экономических зон и территорий опережающего развития.

Не все иностранные граждане будут ограничены в сроке пребывания до 90 дней в год. Тех, кто получил в России вид на жительство, патент или разрешение на работу не коснется эта мера.

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Иностранным инвесторам, которые вложили в проект на территории России от 50 миллионов рублей, предлагают упростить условия въезда и выдавать визы на три года. Такой законопроект подготовили Минэкономразвития РФ совместно с «Деловой Россией». «Власти готовят новые меры для привлечения иностранных инвесторов — им предлагается выдавать в упрощенном порядке многократные деловые визы на три года. … Сейчас они выдаются максимум на год. Условием для их получения будут инвестиции в размере от 50 миллионов рублей», — пишут «Известия». Для дополнительной гарантии исполнения обязательств иностранцами, предлагается подтвердить в первый год реализации не менее чем 25% от заявленного объема вложений. При этом визы будут выдавать резидентам особых экономических зон и территорий опережающего развития. Не все иностранные граждане будут ограничены в сроке пребывания до 90 дней в год. Тех, кто получил в России вид на жительство, патент или разрешение на работу не коснется эта мера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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