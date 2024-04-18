В РФ появится категория мигрантов, которым упростят въезд в страну

Иностранным инвесторам, которые вложили в проект на территории России от 50 миллионов рублей, предлагают упростить условия въезда и выдавать визы на три года. Такой законопроект подготовили Минэкономразвития РФ совместно с «Деловой Россией».
«Власти готовят новые меры для привлечения иностранных инвесторов — им предлагается выдавать в упрощенном порядке многократные деловые визы на три года. … Сейчас они выдаются максимум на год. Условием для их получения будут инвестиции в размере от 50 миллионов рублей», — пишут «Известия».
Для дополнительной гарантии исполнения обязательств иностранцами, предлагается подтвердить в первый год реализации не менее чем 25% от заявленного объема вложений. При этом визы будут выдавать резидентам особых экономических зон и территорий опережающего развития.
Не все иностранные граждане будут ограничены в сроке пребывания до 90 дней в год. Тех, кто получил в России вид на жительство, патент или разрешение на работу не коснется эта мера.
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