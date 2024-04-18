В РФ появится категория мигрантов, которым упростят въезд в страну

19 апреля 2024 в 03:08 Размер текста - 17 +

Инвесторам, которые вложили в российский проект от 50 миллионов рублей могут упростить въезд в страну Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Иностранным инвесторам, которые вложили в проект на территории России от 50 миллионов рублей, предлагают упростить условия въезда и выдавать визы на три года. Такой законопроект подготовили Минэкономразвития РФ совместно с «Деловой Россией». «Власти готовят новые меры для привлечения иностранных инвесторов — им предлагается выдавать в упрощенном порядке многократные деловые визы на три года. … Сейчас они выдаются максимум на год. Условием для их получения будут инвестиции в размере от 50 миллионов рублей», — пишут «Известия». Для дополнительной гарантии исполнения обязательств иностранцами, предлагается подтвердить в первый год реализации не менее чем 25% от заявленного объема вложений. При этом визы будут выдавать резидентам особых экономических зон и территорий опережающего развития. Не все иностранные граждане будут ограничены в сроке пребывания до 90 дней в год. Тех, кто получил в России вид на жительство, патент или разрешение на работу не коснется эта мера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иностранным инвесторам, которые вложили в проект на территории России от 50 миллионов рублей, предлагают упростить условия въезда и выдавать визы на три года. Такой законопроект подготовили Минэкономразвития РФ совместно с «Деловой Россией». «Власти готовят новые меры для привлечения иностранных инвесторов — им предлагается выдавать в упрощенном порядке многократные деловые визы на три года. … Сейчас они выдаются максимум на год. Условием для их получения будут инвестиции в размере от 50 миллионов рублей», — пишут «Известия». Для дополнительной гарантии исполнения обязательств иностранцами, предлагается подтвердить в первый год реализации не менее чем 25% от заявленного объема вложений. При этом визы будут выдавать резидентам особых экономических зон и территорий опережающего развития. Не все иностранные граждане будут ограничены в сроке пребывания до 90 дней в год. Тех, кто получил в России вид на жительство, патент или разрешение на работу не коснется эта мера.