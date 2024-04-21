В Греции состоялась многотысячная акция против военных планов США и НАТО

22 апреля 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

Акции прошли и в других городах Греции Фото: Александр Елизаров © URA.RU Тысячи митингующих собрались около здания Минобороны Греции, чтобы выступить против военных планов США, НАТО и ЕС. Об этом говорится в сообщении на портале Компартии Греции. Они также выступили против участия в войнах Афин. »«Ни земли, ни воды убийцам народов». «Дайте деньги на здравоохранение и образование, а не на штаб-квартиру НАТО»». Так скандировали демонстранты», — говорится в сообщении Компартии. Уточняется, что митингующие собрались, чтобы показать несогласие со всеми планами войны и выступить против участия в них Афин. Кроме того, они заявили о солидарности с народом Палестины и потребовали прекратить кровопролитие в секторе Газа. Акции прошли и в других городах Греции. Палата представителей США ранее опубликовала три законопроекта о помощи Украине, Израилю и своим союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Сенат США 23 апреля начнет голосование по отправке помощи. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал законопроект заявив, что Украина проигрывает в зоне СВО из-за хорошей подготовки ВС РФ. При этом он обещал не отправлять подразделения альянса на Украину. В частности в Евросоюзе не раз заявляли, что готовы оказывать бессрочную помощь ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тысячи митингующих собрались около здания Минобороны Греции, чтобы выступить против военных планов США, НАТО и ЕС. Об этом говорится в сообщении на портале Компартии Греции. Они также выступили против участия в войнах Афин. »«Ни земли, ни воды убийцам народов». «Дайте деньги на здравоохранение и образование, а не на штаб-квартиру НАТО»». Так скандировали демонстранты», — говорится в сообщении Компартии. Уточняется, что митингующие собрались, чтобы показать несогласие со всеми планами войны и выступить против участия в них Афин. Кроме того, они заявили о солидарности с народом Палестины и потребовали прекратить кровопролитие в секторе Газа. Акции прошли и в других городах Греции. Палата представителей США ранее опубликовала три законопроекта о помощи Украине, Израилю и своим союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Сенат США 23 апреля начнет голосование по отправке помощи. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал законопроект заявив, что Украина проигрывает в зоне СВО из-за хорошей подготовки ВС РФ. При этом он обещал не отправлять подразделения альянса на Украину. В частности в Евросоюзе не раз заявляли, что готовы оказывать бессрочную помощь ВСУ.