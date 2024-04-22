Bild: Германия сорвала поставки 400 бронемашин для ВСУ

22 апреля 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Бронемашины из ФРГ не поставлялись на Украину из-за того, что немецкая оборонная компания получает запчасти для них из США Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ФРГ сорвала поставку 400 бронемашин на Украину. Они должны были поставляться с января по октябрь 2024 года, деньги на это Германия планировала выделить из бюджетных средств. Об этом сообщает Bild. «MRAP для ВСУ должны быть поставлены партиями по 20 штук с января по октябрь 2024 года. Однако никакие поставки до сих пор так и не начались. <…> Начало поставок перенесли с января на май—июнь», — передает издание . В качестве причины сорвавшихся поставок было названо то, что немецкая оборонная компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) получает запчасти для бронемашин из США и собирает их в Германии. Ранее соответствующий контракт на поставку боевой техники был заключен между FFG и украинскими властями. Для этого из бюджетных средств ФРГ выделило 315 миллионов евро. Ранее сообщалось, что страны Европы не хотят отправлять Киеву свои системы противовоздушной обороны Patriot. В частности, нежелание выразили Нидерланды, Франция, Великобритания, Польша и Испания. Так, польская сторона объяснила такое решение тем, что заинтересована в сохранении своего потенциала противовоздушной обороны, передает газета Le Monde. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФРГ сорвала поставку 400 бронемашин на Украину. Они должны были поставляться с января по октябрь 2024 года, деньги на это Германия планировала выделить из бюджетных средств. Об этом сообщает Bild. «MRAP для ВСУ должны быть поставлены партиями по 20 штук с января по октябрь 2024 года. Однако никакие поставки до сих пор так и не начались. <…> Начало поставок перенесли с января на май—июнь», — передает издание. В качестве причины сорвавшихся поставок было названо то, что немецкая оборонная компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) получает запчасти для бронемашин из США и собирает их в Германии. Ранее соответствующий контракт на поставку боевой техники был заключен между FFG и украинскими властями. Для этого из бюджетных средств ФРГ выделило 315 миллионов евро. Ранее сообщалось, что страны Европы не хотят отправлять Киеву свои системы противовоздушной обороны Patriot. В частности, нежелание выразили Нидерланды, Франция, Великобритания, Польша и Испания. Так, польская сторона объяснила такое решение тем, что заинтересована в сохранении своего потенциала противовоздушной обороны, передает газета Le Monde.