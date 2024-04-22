Bild: Германия сорвала поставки 400 бронемашин для ВСУ

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Бронемашины из ФРГ не поставлялись на Украину из-за того, что немецкая оборонная компания получает запчасти для них из США Фото:
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ФРГ сорвала поставку 400 бронемашин на Украину. Они должны были поставляться с января по октябрь 2024 года, деньги на это Германия планировала выделить из бюджетных средств. Об этом сообщает Bild.

«MRAP для ВСУ должны быть поставлены партиями по 20 штук с января по октябрь 2024 года. Однако никакие поставки до сих пор так и не начались. <…> Начало поставок перенесли с января на май—июнь», — передает издание. В качестве причины сорвавшихся поставок было названо то, что немецкая оборонная компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) получает запчасти для бронемашин из США и собирает их в Германии.

Ранее соответствующий контракт на поставку боевой техники был заключен между FFG и украинскими властями. Для этого из бюджетных средств ФРГ выделило 315 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что страны Европы не хотят отправлять Киеву свои системы противовоздушной обороны Patriot. В частности, нежелание выразили Нидерланды, Франция, Великобритания, Польша и Испания. Так, польская сторона объяснила такое решение тем, что заинтересована в сохранении своего потенциала противовоздушной обороны, передает газета Le Monde.

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ФРГ сорвала поставку 400 бронемашин на Украину. Они должны были поставляться с января по октябрь 2024 года, деньги на это Германия планировала выделить из бюджетных средств. Об этом сообщает Bild. «MRAP для ВСУ должны быть поставлены партиями по 20 штук с января по октябрь 2024 года. Однако никакие поставки до сих пор так и не начались. <…> Начало поставок перенесли с января на май—июнь», — передает издание. В качестве причины сорвавшихся поставок было названо то, что немецкая оборонная компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) получает запчасти для бронемашин из США и собирает их в Германии. Ранее соответствующий контракт на поставку боевой техники был заключен между FFG и украинскими властями. Для этого из бюджетных средств ФРГ выделило 315 миллионов евро. Ранее сообщалось, что страны Европы не хотят отправлять Киеву свои системы противовоздушной обороны Patriot. В частности, нежелание выразили Нидерланды, Франция, Великобритания, Польша и Испания. Так, польская сторона объяснила такое решение тем, что заинтересована в сохранении своего потенциала противовоздушной обороны, передает газета Le Monde.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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