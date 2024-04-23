Матвиенко назвала убийство военкора Еремина терактом. Видео

23 апреля 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко отметила, что за убийство будут нести ответственность те, кто его организовал Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Убийство военного корреспондента «Известий» Семена Еремина является терактом. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, ответственность за этот инцидент понесут те, кто его организовал. «Это террористический акт, безусловно, и за него обязательно понесут ответственность те, кто его организовал», — заявила Матвиенко в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. Она назвала гибель Еремина коварным и целенаправленным убийством мирного человека. Еремин погиб на СВО во время съемки репортажа в результате атаки FPV-дрона 19 апреля. Соболезнования в связи со смертью военного корреспондента были выражены в Кремле. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отметил, что приравнивать журналистов, работающих в зоне спецоперации на Украине, к участникам специальных военных операций — неправильно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Убийство военного корреспондента «Известий» Семена Еремина является терактом. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, ответственность за этот инцидент понесут те, кто его организовал. «Это террористический акт, безусловно, и за него обязательно понесут ответственность те, кто его организовал», — заявила Матвиенко в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. Она назвала гибель Еремина коварным и целенаправленным убийством мирного человека. Еремин погиб на СВО во время съемки репортажа в результате атаки FPV-дрона 19 апреля. Соболезнования в связи со смертью военного корреспондента были выражены в Кремле. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отметил, что приравнивать журналистов, работающих в зоне спецоперации на Украине, к участникам специальных военных операций — неправильно.