Фирма третьего фигуранта по делу зама Шойгу в 2022 году вдвое увеличила прибыль

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В 2022 году прибыль фирмы Фомина составила 2,8 млрд рублей Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Компания третьего фигуранта по делу замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении крупной взятки, Александра Фомина в 2022 году увеличила свою чистую прибыль почти вдвое. Фомин является совладельцем этой фирмы. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности компании.

«В 2022 году прибыль составила уже 2,8 млрд рублей», — передает ТАСС информацию из своих данных. При этом в 2021 году компания получила чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей. Уточняется, что фирма принадлежит строительной сфере.

Ранее в суде сообщили об аресте третьего фигуранта по делу Иванова. Александра Фомина отправили под стражу до 23 июня 2024 года. Следствие считает, что мужчина помогал замглавы обороны РФ и его другу в обходе оплаты за реконструкцию и ремонт объектов.

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Компания третьего фигуранта по делу замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении крупной взятки, Александра Фомина в 2022 году увеличила свою чистую прибыль почти вдвое. Фомин является совладельцем этой фирмы. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности компании. «В 2022 году прибыль составила уже 2,8 млрд рублей», — передает ТАСС информацию из своих данных. При этом в 2021 году компания получила чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей. Уточняется, что фирма принадлежит строительной сфере. Ранее в суде сообщили об аресте третьего фигуранта по делу Иванова. Александра Фомина отправили под стражу до 23 июня 2024 года. Следствие считает, что мужчина помогал замглавы обороны РФ и его другу в обходе оплаты за реконструкцию и ремонт объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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