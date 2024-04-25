Фирма третьего фигуранта по делу зама Шойгу в 2022 году вдвое увеличила прибыль

25 апреля 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

В 2022 году прибыль фирмы Фомина составила 2,8 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Компания третьего фигуранта по делу замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении крупной взятки, Александра Фомина в 2022 году увеличила свою чистую прибыль почти вдвое. Фомин является совладельцем этой фирмы. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности компании. «В 2022 году прибыль составила уже 2,8 млрд рублей», — передает ТАСС информацию из своих данных. При этом в 2021 году компания получила чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей. Уточняется, что фирма принадлежит строительной сфере. Ранее в суде сообщили об аресте третьего фигуранта по делу Иванова. Александра Фомина отправили под стражу до 23 июня 2024 года. Следствие считает, что мужчина помогал замглавы обороны РФ и его другу в обходе оплаты за реконструкцию и ремонт объектов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания третьего фигуранта по делу замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении крупной взятки, Александра Фомина в 2022 году увеличила свою чистую прибыль почти вдвое. Фомин является совладельцем этой фирмы. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности компании. «В 2022 году прибыль составила уже 2,8 млрд рублей», — передает ТАСС информацию из своих данных. При этом в 2021 году компания получила чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей. Уточняется, что фирма принадлежит строительной сфере. Ранее в суде сообщили об аресте третьего фигуранта по делу Иванова. Александра Фомина отправили под стражу до 23 июня 2024 года. Следствие считает, что мужчина помогал замглавы обороны РФ и его другу в обходе оплаты за реконструкцию и ремонт объектов.