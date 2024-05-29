29 мая 2024

МВД хочет установить лимит на покупку алкоголя в аэропорту и запретить его пить

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый закон в аэропортах будет действовать до 30 июня 2026 года
Новый закон в аэропортах будет действовать до 30 июня 2026 года Фото:

Министерство внутренних дел РФ (МВД) предложило установить оптимальное количество алкоголя, которое можно покупать пассажирам в duty free аэропортов. Кроме того, покупателей хотят лишить возможности сразу же пить спиртное. Об этом сообщили в ведомстве. 

«МВД включилось в работу над законопроектом, который позволяет продавать спиртное в магазинах duty free на внутренних рейсах, пока это допускается только при международных перелетах. Предполагается, что новая норма будет действовать до 30 июня 2026 года», — передают слова ведомства «Известия».

Законопроект сейчас готовят к первому чтению. Депутатам предстоит изучить вопрос об установлении предельного количества алкоголя, разрешенного к покупке одним пассажиром. МВД полагают, что стоит лишить людей возможности тут же пить спиртное Например, магазины обязаны будут упаковывать бутылки в специальные зип-пакеты.

В России хотят разрешить розничную продажу алкоголя на внутренних авиарейсах. Купить спиртное в этом случае можно будет в торговых залах в зоне ожидания и в залах выдачи багажа. Однако закон будет временным. При этом употреблять алкоголь на борту самолета будет по-прежнему запрещено. Все купленное нужно будет положить в ручную кладь.

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Министерство внутренних дел РФ (МВД) предложило установить оптимальное количество алкоголя, которое можно покупать пассажирам в duty free аэропортов. Кроме того, покупателей хотят лишить возможности сразу же пить спиртное. Об этом сообщили в ведомстве.  «МВД включилось в работу над законопроектом, который позволяет продавать спиртное в магазинах duty free на внутренних рейсах, пока это допускается только при международных перелетах. Предполагается, что новая норма будет действовать до 30 июня 2026 года», — передают слова ведомства «Известия». Законопроект сейчас готовят к первому чтению. Депутатам предстоит изучить вопрос об установлении предельного количества алкоголя, разрешенного к покупке одним пассажиром. МВД полагают, что стоит лишить людей возможности тут же пить спиртное Например, магазины обязаны будут упаковывать бутылки в специальные зип-пакеты. В России хотят разрешить розничную продажу алкоголя на внутренних авиарейсах. Купить спиртное в этом случае можно будет в торговых залах в зоне ожидания и в залах выдачи багажа. Однако закон будет временным. При этом употреблять алкоголь на борту самолета будет по-прежнему запрещено. Все купленное нужно будет положить в ручную кладь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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