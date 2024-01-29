29 января 2024

На авиарейсах в России разрешат розничную продажу алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорт Москвы. stock, аэропорт, зал ожидания, терминал а, кафе,  stock
Купленный в аэропорту алкоголь по-прежнему нельзя будет распивать в самолете Фото:

В России планируют разрешить розничную продажу алкоголя на внутренних авиарейсах. Купить алкогольную продукцию можно будет в торговых залах в зоне ожидания и в залах выдачи багажа. Соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой в марте.

«В России на внутренних авиарейсах планируют разрешить розничную продажу алкогольной продукции в торговых залах в зоне ожидания и в залах выдачи багажа. Предварительно законопроект должен рассматриваться в марте этого года», — ознакомились с инициативой «Известия». В профильном комитете Госдумы изданию подтвердили информацию.

Закон будет временным. Предполагается, что его действие продлится до 30 июня 2026 года. При этом распивать алкоголь на борту самолета будет по-прежнему запрещено. Все купленное необходимо будет положить в ручную кладь. Данная мера призвана поддержать арендаторов и собственников в аэропортах, которые потеряли часть доходов во время пандемии.

Минпромторг ранее выступил с инициативой узаконить продажу алкоголя в бутылках и на розлив в общепите на стационарных рынках. Предлагается позволить продажу спиртного тем продавцам или заведениям, которые получат нужные лицензии. Минфин выступил против инициативы.

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В России планируют разрешить розничную продажу алкоголя на внутренних авиарейсах. Купить алкогольную продукцию можно будет в торговых залах в зоне ожидания и в залах выдачи багажа. Соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой в марте. «В России на внутренних авиарейсах планируют разрешить розничную продажу алкогольной продукции в торговых залах в зоне ожидания и в залах выдачи багажа. Предварительно законопроект должен рассматриваться в марте этого года», — ознакомились с инициативой «Известия». В профильном комитете Госдумы изданию подтвердили информацию. Закон будет временным. Предполагается, что его действие продлится до 30 июня 2026 года. При этом распивать алкоголь на борту самолета будет по-прежнему запрещено. Все купленное необходимо будет положить в ручную кладь. Данная мера призвана поддержать арендаторов и собственников в аэропортах, которые потеряли часть доходов во время пандемии. Минпромторг ранее выступил с инициативой узаконить продажу алкоголя в бутылках и на розлив в общепите на стационарных рынках. Предлагается позволить продажу спиртного тем продавцам или заведениям, которые получат нужные лицензии. Минфин выступил против инициативы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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