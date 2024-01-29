На авиарейсах в России разрешат розничную продажу алкоголя

30 января 2024 в 04:30 Размер текста - 17 +

Купленный в аэропорту алкоголь по-прежнему нельзя будет распивать в самолете Фото: пресс-центр аэропорта «Внуково» В России планируют разрешить розничную продажу алкоголя на внутренних авиарейсах. Купить алкогольную продукцию можно будет в торговых залах в зоне ожидания и в залах выдачи багажа. Соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой в марте. «В России на внутренних авиарейсах планируют разрешить розничную продажу алкогольной продукции в торговых залах в зоне ожидания и в залах выдачи багажа. Предварительно законопроект должен рассматриваться в марте этого года», — ознакомились с инициативой «Известия». В профильном комитете Госдумы изданию подтвердили информацию. Закон будет временным. Предполагается, что его действие продлится до 30 июня 2026 года. При этом распивать алкоголь на борту самолета будет по-прежнему запрещено. Все купленное необходимо будет положить в ручную кладь. Данная мера призвана поддержать арендаторов и собственников в аэропортах, которые потеряли часть доходов во время пандемии. Минпромторг ранее выступил с инициативой узаконить продажу алкоголя в бутылках и на розлив в общепите на стационарных рынках. Предлагается позволить продажу спиртного тем продавцам или заведениям, которые получат нужные лицензии. Минфин выступил против инициативы.

В России планируют разрешить розничную продажу алкоголя на внутренних авиарейсах. Купить алкогольную продукцию можно будет в торговых залах в зоне ожидания и в залах выдачи багажа. Соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой в марте. «В России на внутренних авиарейсах планируют разрешить розничную продажу алкогольной продукции в торговых залах в зоне ожидания и в залах выдачи багажа. Предварительно законопроект должен рассматриваться в марте этого года», — ознакомились с инициативой «Известия». В профильном комитете Госдумы изданию подтвердили информацию. Закон будет временным. Предполагается, что его действие продлится до 30 июня 2026 года. При этом распивать алкоголь на борту самолета будет по-прежнему запрещено. Все купленное необходимо будет положить в ручную кладь. Данная мера призвана поддержать арендаторов и собственников в аэропортах, которые потеряли часть доходов во время пандемии. Минпромторг ранее выступил с инициативой узаконить продажу алкоголя в бутылках и на розлив в общепите на стационарных рынках. Предлагается позволить продажу спиртного тем продавцам или заведениям, которые получат нужные лицензии. Минфин выступил против инициативы.