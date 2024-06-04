WP: Путин может ответить Макрону ударом по французским инструкторам на Украине

04 июня 2024 в 06:21 Размер текста - 17 +

От Путина ждут ответа за отправку французских инструкторов в зону СВО, пишет WP Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин может ответить французскому лидеру Эммануэлю Макрону на его решение об отправке военных инструкторов на Украину. Об этом предупредил колумнист издания The Washington Post (WP) Ли Хокстадер. «Российский лидер может нанести удар по французским инструкторам на территории республики, чтобы унизить Макрона, который стал одним из самых агрессивно настроенных к России западных лидеров», — передает WP слова Ли Хокстадера. Он считает, что Путин якобы способен ударить по инструкторам Франции, чтобы унизить Макрона. Колумнист также предполагает, что французский президент может вызвать негодование у своего народа, если придется встречать гробы с погибшими из Украины. Хокстадер глубоко сомневается, что страны НАТО, которые являются союзниками Франции, пойдут на прямой конфликт с РФ даже в случае гибели военных инструкторов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин может ответить французскому лидеру Эммануэлю Макрону на его решение об отправке военных инструкторов на Украину. Об этом предупредил колумнист издания The Washington Post (WP) Ли Хокстадер. «Российский лидер может нанести удар по французским инструкторам на территории республики, чтобы унизить Макрона, который стал одним из самых агрессивно настроенных к России западных лидеров», — передает WP слова Ли Хокстадера. Он считает, что Путин якобы способен ударить по инструкторам Франции, чтобы унизить Макрона. Колумнист также предполагает, что французский президент может вызвать негодование у своего народа, если придется встречать гробы с погибшими из Украины. Хокстадер глубоко сомневается, что страны НАТО, которые являются союзниками Франции, пойдут на прямой конфликт с РФ даже в случае гибели военных инструкторов.