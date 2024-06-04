В Госдуме хотят запретить покупку оружия в РФ обладателям двойного гражданства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция, приуроченная ко дню солидарности борьбы с терроризмом. Курган, оружие, пм, макаров, пистолет макарова, огнестрельное
В Госдуме намерены запретить приобретение оружия владельцам множественного гражданства Фото:

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому, люди, имеющие двойное или множественное гражданства не смогут приобретать огнестрельное или травматическое оружие. Текст нововведений размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Учитывая, что политические, социальные и, особенно, национальные проблемы всегда обостряются во время вооруженных конфликтов, разработка настоящего законопроекта, вводящего запрет на приобретение оружия для граждан, обладающих двойным или множественным гражданством, именно во время проведения СВО», — говорится в тексте пояснительной записки. Документ появился 4 июня.

В том числе обладателям нескольких гражданств будет запрещено приобретать травматическое или пневматическое оружие. Такая мера необходима для минимизации возможных инцидентов с участием бипартеидов, говорится в пояснении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому, люди, имеющие двойное или множественное гражданства не смогут приобретать огнестрельное или травматическое оружие. Текст нововведений размещен в системе обеспечения законодательной деятельности. «Учитывая, что политические, социальные и, особенно, национальные проблемы всегда обостряются во время вооруженных конфликтов, разработка настоящего законопроекта, вводящего запрет на приобретение оружия для граждан, обладающих двойным или множественным гражданством, именно во время проведения СВО», — говорится в тексте пояснительной записки. Документ появился 4 июня. В том числе обладателям нескольких гражданств будет запрещено приобретать травматическое или пневматическое оружие. Такая мера необходима для минимизации возможных инцидентов с участием бипартеидов, говорится в пояснении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...