Общество В Госдуме хотят запретить покупку оружия в РФ обладателям двойного гражданства 04 июня 2024 в 16:07 Размер текста - 17 + В Госдуме намерены запретить приобретение оружия владельцам множественного гражданства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Госдуму внесли законопроект, согласно которому, люди, имеющие двойное или множественное гражданства не смогут приобретать огнестрельное или травматическое оружие. Текст нововведений размещен в системе обеспечения законодательной деятельности. «Учитывая, что политические, социальные и, особенно, национальные проблемы всегда обостряются во время вооруженных конфликтов, разработка настоящего законопроекта, вводящего запрет на приобретение оружия для граждан, обладающих двойным или множественным гражданством, именно во время проведения СВО», — говорится в тексте пояснительной записки. Документ появился 4 июня. В том числе обладателям нескольких гражданств будет запрещено приобретать травматическое или пневматическое оружие. Такая мера необходима для минимизации возможных инцидентов с участием бипартеидов, говорится в пояснении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Госдуму внесли законопроект, согласно которому, люди, имеющие двойное или множественное гражданства не смогут приобретать огнестрельное или травматическое оружие. Текст нововведений размещен в системе обеспечения законодательной деятельности. «Учитывая, что политические, социальные и, особенно, национальные проблемы всегда обостряются во время вооруженных конфликтов, разработка настоящего законопроекта, вводящего запрет на приобретение оружия для граждан, обладающих двойным или множественным гражданством, именно во время проведения СВО», — говорится в тексте пояснительной записки. Документ появился 4 июня. В том числе обладателям нескольких гражданств будет запрещено приобретать травматическое или пневматическое оружие. Такая мера необходима для минимизации возможных инцидентов с участием бипартеидов, говорится в пояснении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям