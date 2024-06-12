На Москву обрушился мощнейший ливень. Видео

12 июня 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

В Москве начался мощнейший ливень Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве и области начался сильнейший ливень. В некоторых районах прошел град. «На Москву и область обрушился сильнейший ливень», — сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». Там добавили, что в отдельных районах идет град. По прогнозам синоптиков, осадки будут идти в столице до конца дня. Кроме того, такая погода сохранится и на следующий день, заключили в сообщении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве и области начался сильнейший ливень. В некоторых районах прошел град. «На Москву и область обрушился сильнейший ливень», — сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». Там добавили, что в отдельных районах идет град. По прогнозам синоптиков, осадки будут идти в столице до конца дня. Кроме того, такая погода сохранится и на следующий день, заключили в сообщении.