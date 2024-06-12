На Москву обрушился мощнейший ливень. Видео

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Осень, дождь в Москве. Москва, брусчатка, непогода, кремль, красная площадь, дождь, осень
В Москве начался мощнейший ливень Фото:

В Москве и области начался сильнейший ливень. В некоторых районах прошел град.

«На Москву и область обрушился сильнейший ливень», — сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». Там добавили, что в отдельных районах идет град.

По прогнозам синоптиков, осадки будут идти в столице до конца дня. Кроме того, такая погода сохранится и на следующий день, заключили в сообщении.

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В Москве и области начался сильнейший ливень. В некоторых районах прошел град. «На Москву и область обрушился сильнейший ливень», — сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». Там добавили, что в отдельных районах идет град. По прогнозам синоптиков, осадки будут идти в столице до конца дня. Кроме того, такая погода сохранится и на следующий день, заключили в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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