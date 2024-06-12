В Москве начался мощнейший ливень
В Москве и области начался сильнейший ливень. В некоторых районах прошел град.
«На Москву и область обрушился сильнейший ливень», — сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». Там добавили, что в отдельных районах идет град.
По прогнозам синоптиков, осадки будут идти в столице до конца дня. Кроме того, такая погода сохранится и на следующий день, заключили в сообщении.
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