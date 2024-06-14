Минюст предложил разрешить ФСИН использовать оружие при поиске осужденных

Министерство юстиции России разработало изменения в законодательство, касающиеся уголовно-исполнительной системы, которые усиливают полномочия сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в отношении применения силы и контроля за корреспонденцией осужденных. Согласно новым поправкам, сотрудникам ФСИН может быть разрешено использовать физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие при поиске осужденных, избегающих отбывания наказания.
В частности, предложено расширить статью 28 закона «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ», добавив пункт, который позволит задерживать осужденных, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, в случаях, когда они сопротивляются или пытаются причинить вред себе или другим, передает данные из проекта Минюста РФ газета «Коммерсант». Также в проекте закона предусмотрены изменения в правилах цензуры писем и других почтовых отправлений заключенных.
Нововведения определяют, что порядок цензуры будет устанавливаться решением ФСИН, и за его соблюдением будет следить администрация исправительного учреждения. В текущей редакции закона не указано, кто именно отвечает за установление порядка проведения цензуры.
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