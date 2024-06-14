14 июня 2024

Минюст предложил разрешить ФСИН использовать оружие при поиске осужденных

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудникам ФСИН хотят разрешить пользоваться оружием при поиске осужденных
Сотрудникам ФСИН хотят разрешить пользоваться оружием при поиске осужденных Фото:

Министерство юстиции России разработало изменения в законодательство, касающиеся уголовно-исполнительной системы, которые усиливают полномочия сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в отношении применения силы и контроля за корреспонденцией осужденных. Согласно новым поправкам, сотрудникам ФСИН может быть разрешено использовать физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие при поиске осужденных, избегающих отбывания наказания.

В частности, предложено расширить статью 28 закона «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ», добавив пункт, который позволит задерживать осужденных, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, в случаях, когда они сопротивляются или пытаются причинить вред себе или другим, передает данные из проекта Минюста РФ газета «Коммерсант». Также в проекте закона предусмотрены изменения в правилах цензуры писем и других почтовых отправлений заключенных.

Нововведения определяют, что порядок цензуры будет устанавливаться решением ФСИН, и за его соблюдением будет следить администрация исправительного учреждения. В текущей редакции закона не указано, кто именно отвечает за установление порядка проведения цензуры.

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Министерство юстиции России разработало изменения в законодательство, касающиеся уголовно-исполнительной системы, которые усиливают полномочия сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в отношении применения силы и контроля за корреспонденцией осужденных. Согласно новым поправкам, сотрудникам ФСИН может быть разрешено использовать физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие при поиске осужденных, избегающих отбывания наказания. В частности, предложено расширить статью 28 закона «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ», добавив пункт, который позволит задерживать осужденных, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, в случаях, когда они сопротивляются или пытаются причинить вред себе или другим, передает данные из проекта Минюста РФ газета «Коммерсант». Также в проекте закона предусмотрены изменения в правилах цензуры писем и других почтовых отправлений заключенных. Нововведения определяют, что порядок цензуры будет устанавливаться решением ФСИН, и за его соблюдением будет следить администрация исправительного учреждения. В текущей редакции закона не указано, кто именно отвечает за установление порядка проведения цензуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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