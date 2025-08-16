Диетолог рассказала, почему ни в коем случае нельзя есть много соли

Чрезмерное потребление соли может негативно сказаться на здоровье мозга и стать фактором развития сосудистой деменции. Об этом сообщила врач-терапевт и диетолог, эксперт социального проекта Деменция.net Эльвира Фесенко.
«Если есть избыток соли — страдает не только сердце, но и когнитивные функции. Это прямая дорога к сосудистой деменции.», — передает слова Фесенко «Газета.Ru».
Кроме того, диетолог отмечает, что мозг является органом с высокой потребностью в энергии, его клетки — нейроны — требуют значительного количества кислорода и непрерывного кровотока. При избытке соли в организме происходит сужение кровеносных сосудов, из-за чего может развиться дефицит кислорода в мозговых тканях. Фесенко напомнила, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление соли до 5 граммов в сутки (примерно одна чайная ложка).
