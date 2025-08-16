16 августа 2025

Диетолог рассказала, почему ни в коем случае нельзя есть много соли

Диетолог Фесенко: чрезмерное употребление соли — это прямая дорога к деменции
Диетолог Фесенко рассказала, что избыток соли приводит к деменции
Диетолог Фесенко рассказала, что избыток соли приводит к деменции

Чрезмерное потребление соли может негативно сказаться на здоровье мозга и стать фактором развития сосудистой деменции. Об этом сообщила врач-терапевт и диетолог, эксперт социального проекта Деменция.net Эльвира Фесенко.

«Если есть избыток соли — страдает не только сердце, но и когнитивные функции. Это прямая дорога к сосудистой деменции.», — передает слова Фесенко «Газета.Ru»

Кроме того, диетолог отмечает, что мозг является органом с высокой потребностью в энергии, его клетки — нейроны — требуют значительного количества кислорода и непрерывного кровотока. При избытке соли в организме происходит сужение кровеносных сосудов, из-за чего может развиться дефицит кислорода в мозговых тканях. Фесенко напомнила, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление соли до 5 граммов в сутки (примерно одна чайная ложка).

