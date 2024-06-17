Путин потребовал от Воробьева решить самую острую проблему Подмосковья

Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым потребовал решить самую острую проблему Московской области — дефицит кадров в первичном звене здравоохранения. Он указал на необходимость повышать доступность узких специалистов.
«Вопросов всегда много, один из них — это, конечно, поликлиническое звено и возможность посещений. Нужно, конечно, увеличивать возможность посещений в этом, может быть, самом важном для граждан звене. Доступность должна быть. Это тем более важно, так как в отличие от многих других регионов страны Московская область прирастает населением», — подчеркнул Путин.
Воробьев согласился с этим. По его словам, запрос на первичную помощь — «самый большой» в регионе. «Большой запрос. Эта тема очень актуальна для Подмосковья, поэтому делаем заметные стимулирующие выплаты особенно тем, кто идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — на вес золота сегодня», — отметил Воробьев.
Как пояснил URA.RU первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, кадровая проблема действительно самая острая в сегодняшней отечественной медицине. «Кадров действительно не хватает. Это касается всех регионов страны, в том числе Подмосковья. Об этом во время отчета у нас в Госдуме говорил и министр здравоохранения России [Михаил Мурашко]. Это та проблема, которую нужно решать, поскольку это — жизнь людей», — пояснил Леонид Огуль.
По словам Огуля, первичное звено в здравоохранении любого региона — основное. Это поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории. «Это те лечебные учреждения, куда человек впервые приходит и где, возможно, ему впервые поставят диагноз. Это самое главное. От этого зависит дальнейшее состояние здоровья человека и его лечение», — отметил парламентарий.
В 2023 году подмосковный губернатор сообщал о кадровом дефиците в поликлиническом звене региона в 1,7 тысячи человек. В целом в здравоохранении страны, по данным министра Михаила Мурашко, дефицит врачей составляет 25-26 тысяч человек, среднего медперсонала — около 50 тысяч.
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