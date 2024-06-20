В Госдуме хотят сделать ОСАГО необязательным при покупке авто

В России полис ОСАГО может стать необязательным при постановке машины на учет в Госавтоинспекции. Проект соответствующего закона 25 июня в третьем чтении рассмотрит Госдума, пояснили представители комитета ведомства по транспорту.
«Полис ОСАГО может перестать быть обязательным при постановке автомобиля на учет в Госавтоинспекции. Ответственность за несоблюдение требований законодательства об обязательном страховании транспортных средств предусмотрена исключительно в случае выявления указанного нарушения при надзоре за дорожным движением», — рассказали собеседники «Известий».
Ранее представители Национального автомобильного союза предложили ужесточить наказание для водителей-иностранцев за отсутствие ОСАГО. Соответствующий документ был направлен председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. А о том, как обезопасить себя и распознать подделку при покупке страхового полиса, узнаете из материала URA.RU.
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