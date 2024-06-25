РИАН: в сгоревшем во Фрязино здании не работала противопожарная система

В здании, где накануне произошел пожар в подмосковном Фрязино, не работала противопожарная система. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах.
«Вся установленная там „пожарная охранка“ была сильно устаревшей и малоэффективной, функционировала частично — на одном этаже работала, на другом не работала», — сказал представитель экстренных служб в разговоре с РИА Новости. Он подчеркнул, что в связи с этим система не могла обеспечить должную защиту от пожара.
Во Фрязине (Московская область) загорелось здание, принадлежавшее ранее НИИ «Платан». По официальным данным в пожаре погибли шестеро человек. Люди не могли самостоятельно выбраться, им пришлось выбивать окна. Некоторые выпали. Площадь пожара достигала более пяти тысяч квадратных метров. По версии СК РФ, причиной пожара послужила неисправность проводки. При этом в последний раз на соответствие пожарной безопасности здание проверяли в 2017 году. Здание потушили полностью на следующий день, передает 360.ru. Около 50 компаний снимали помещения в горевшем во Фрязино здании, сообщает «Национальная служба новостей».
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