Ущерб Донбассу от действий Украины достиг триллионов рублей

28 июня 2024 в 08:26 Размер текста - 17 +

Евгений Солнцев сообщил, что для полного восстановления Донбасса потребуется десятилетие Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ущерб Донбассу от действий ВСУ оценивается в триллионы рублей. Об этом сообщил председатель правительства ДНР Евгений Солнцев. По его словам, учет ведется по всем крупным населенным пунктам региона, включая Мариуполь и Донецк. «По всем крупным нашим населенным пунктам ведется такой учет и, к сожалению, это уже триллионы рублей. Мы сегодня видим, что это огромная цифра», — заявил Солнцев в беседе с РИА Новости. Он также отметил, что сумма ущерба продолжает расти каждый день и точно определить ее сложно из-за проблем с доступом ко всем территориям и объектам. В качестве примера Солнцев привел ситуацию в Авдеевке, где на территории города все еще остаются небезопасные зоны. По его словам, на полное восстановление Донбасса потребуется десятилетие. Ранее замглавы СК Александр Федоров заявил, что ущерб от преступлений Киева превысил 734 млрд рублей, передает RT. По его словам, в 2022 и 2023 годах эксперты Следственного комитета выполнили почти 7,5 тысячи экспертиз по разрушенным объектам, сообщает деловое издание «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ущерб Донбассу от действий ВСУ оценивается в триллионы рублей. Об этом сообщил председатель правительства ДНР Евгений Солнцев. По его словам, учет ведется по всем крупным населенным пунктам региона, включая Мариуполь и Донецк. «По всем крупным нашим населенным пунктам ведется такой учет и, к сожалению, это уже триллионы рублей. Мы сегодня видим, что это огромная цифра», — заявил Солнцев в беседе с РИА Новости. Он также отметил, что сумма ущерба продолжает расти каждый день и точно определить ее сложно из-за проблем с доступом ко всем территориям и объектам. В качестве примера Солнцев привел ситуацию в Авдеевке, где на территории города все еще остаются небезопасные зоны. По его словам, на полное восстановление Донбасса потребуется десятилетие. Ранее замглавы СК Александр Федоров заявил, что ущерб от преступлений Киева превысил 734 млрд рублей, передает RT. По его словам, в 2022 и 2023 годах эксперты Следственного комитета выполнили почти 7,5 тысячи экспертиз по разрушенным объектам, сообщает деловое издание «Взгляд».