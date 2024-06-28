Путин: важно решать соцвопросы в Донбассе, несмотря на боевые действия

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин заявил, что в Донбассе нужно обеспечивать безопасность и решать вопросы населения Фото:
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Несмотря на боевые действия, проходящие в Донбассе, нужно решать социальные вопросы и обеспечивать безопасность граждан региона. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Конечно, главным вопрос для Донбасса, в целом для Новороссии является решение вопросов безопасности. <…> Но откладывать на потом вопросы экономики и социальные невозможно. Надо решать эти вопросы сейчас», — завил Путин во время встречи с выпускниками ВШГУ РАНХиГС в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Также лидер страны добавил, что на линии соприкосновения ВС РФ на данный момент делают все для обеспечения безопасности в регионе.

Ранее председатель правительства ДНР Евгений Солнцев сообщил, что ущерб Донбассу от действий ВСУ достиг триллионов рублей. Учет ведется по всем крупным населенным пунктам региона, среди них Донецк и Мариуполь. Солнцев отметил, что сумма ущерба постоянно увеличивается, пишет деловое издание «Взгляд».

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Несмотря на боевые действия, проходящие в Донбассе, нужно решать социальные вопросы и обеспечивать безопасность граждан региона. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Конечно, главным вопрос для Донбасса, в целом для Новороссии является решение вопросов безопасности. <…> Но откладывать на потом вопросы экономики и социальные невозможно. Надо решать эти вопросы сейчас», — завил Путин во время встречи с выпускниками ВШГУ РАНХиГС в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Также лидер страны добавил, что на линии соприкосновения ВС РФ на данный момент делают все для обеспечения безопасности в регионе. Ранее председатель правительства ДНР Евгений Солнцев сообщил, что ущерб Донбассу от действий ВСУ достиг триллионов рублей. Учет ведется по всем крупным населенным пунктам региона, среди них Донецк и Мариуполь. Солнцев отметил, что сумма ущерба постоянно увеличивается, пишет деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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