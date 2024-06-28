Путин: важно решать соцвопросы в Донбассе, несмотря на боевые действия

28 июня 2024 в 19:41 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что в Донбассе нужно обеспечивать безопасность и решать вопросы населения Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несмотря на боевые действия, проходящие в Донбассе, нужно решать социальные вопросы и обеспечивать безопасность граждан региона. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Конечно, главным вопрос для Донбасса, в целом для Новороссии является решение вопросов безопасности. <…> Но откладывать на потом вопросы экономики и социальные невозможно. Надо решать эти вопросы сейчас», — завил Путин во время встречи с выпускниками ВШГУ РАНХиГС в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Также лидер страны добавил, что на линии соприкосновения ВС РФ на данный момент делают все для обеспечения безопасности в регионе. Ранее председатель правительства ДНР Евгений Солнцев сообщил, что ущерб Донбассу от действий ВСУ достиг триллионов рублей. Учет ведется по всем крупным населенным пунктам региона, среди них Донецк и Мариуполь. Солнцев отметил, что сумма ущерба постоянно увеличивается, пишет деловое издание «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несмотря на боевые действия, проходящие в Донбассе, нужно решать социальные вопросы и обеспечивать безопасность граждан региона. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Конечно, главным вопрос для Донбасса, в целом для Новороссии является решение вопросов безопасности. <…> Но откладывать на потом вопросы экономики и социальные невозможно. Надо решать эти вопросы сейчас», — завил Путин во время встречи с выпускниками ВШГУ РАНХиГС в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Также лидер страны добавил, что на линии соприкосновения ВС РФ на данный момент делают все для обеспечения безопасности в регионе. Ранее председатель правительства ДНР Евгений Солнцев сообщил, что ущерб Донбассу от действий ВСУ достиг триллионов рублей. Учет ведется по всем крупным населенным пунктам региона, среди них Донецк и Мариуполь. Солнцев отметил, что сумма ущерба постоянно увеличивается, пишет деловое издание «Взгляд».