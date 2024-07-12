Минпромторг заявил о причастности рухнувшего Superjet к гражданской авиакомпании

Sukhoi Superjet-100 принадлежал гражданской авиакомпании, отметили в Минпроимторг
новость из сюжетаВ Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие
В Министерстве промышленности и торговли РФ сообщили о причастности самолета Sukhoi Superjet, потерпевшего крушение в Подмосковье, к гражданской авиакомпании. Отмечается, что на борту пассажиров не было.
«Крушение потерпел самолет SSJ одной из гражданских авиакомпаний. Пассажиров на борту не было», — передает Минпромторг.
Самолет потерпел крушение в Подмосковье. Оперативные службы отмечают, что на борту находилось трое человек. Все они погибли в ходе падения судна. На место происшествия выехал глава Городского округа Коломна Александр Гречищев.
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