Минпромторг заявил о причастности рухнувшего Superjet к гражданской авиакомпании

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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург
Sukhoi Superjet-100 принадлежал гражданской авиакомпании, отметили в Минпроимторг Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

В Министерстве промышленности и торговли РФ сообщили о причастности самолета Sukhoi Superjet, потерпевшего крушение в Подмосковье, к гражданской авиакомпании. Отмечается, что на борту пассажиров не было.

«Крушение потерпел самолет SSJ одной из гражданских авиакомпаний. Пассажиров на борту не было», — передает Минпромторг.

Самолет потерпел крушение в Подмосковье. Оперативные службы отмечают, что на борту находилось трое человек. Все они погибли в ходе падения судна. На место происшествия выехал глава Городского округа Коломна Александр Гречищев.

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В Министерстве промышленности и торговли РФ сообщили о причастности самолета Sukhoi Superjet, потерпевшего крушение в Подмосковье, к гражданской авиакомпании. Отмечается, что на борту пассажиров не было. «Крушение потерпел самолет SSJ одной из гражданских авиакомпаний. Пассажиров на борту не было», — передает Минпромторг. Самолет потерпел крушение в Подмосковье. Оперативные службы отмечают, что на борту находилось трое человек. Все они погибли в ходе падения судна. На место происшествия выехал глава Городского округа Коломна Александр Гречищев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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