Минпромторг заявил о причастности рухнувшего Superjet к гражданской авиакомпании

12 июля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Sukhoi Superjet-100 принадлежал гражданской авиакомпании, отметили в Минпроимторг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие В Министерстве промышленности и торговли РФ сообщили о причастности самолета Sukhoi Superjet, потерпевшего крушение в Подмосковье, к гражданской авиакомпании. Отмечается, что на борту пассажиров не было. «Крушение потерпел самолет SSJ одной из гражданских авиакомпаний. Пассажиров на борту не было», — передает Минпромторг. Самолет потерпел крушение в Подмосковье. Оперативные службы отмечают, что на борту находилось трое человек. Все они погибли в ходе падения судна. На место происшествия выехал глава Городского округа Коломна Александр Гречищев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Министерстве промышленности и торговли РФ сообщили о причастности самолета Sukhoi Superjet, потерпевшего крушение в Подмосковье, к гражданской авиакомпании. Отмечается, что на борту пассажиров не было. «Крушение потерпел самолет SSJ одной из гражданских авиакомпаний. Пассажиров на борту не было», — передает Минпромторг. Самолет потерпел крушение в Подмосковье. Оперативные службы отмечают, что на борту находилось трое человек. Все они погибли в ходе падения судна. На место происшествия выехал глава Городского округа Коломна Александр Гречищев.