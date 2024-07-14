Суд рассмотрит просьбу СК выпустить из СИЗО генерала Попова

15 июля 2024 в 02:21 Размер текста - 17 +

Следствие просит отпустить Попова из СИЗО под домашний арест Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Гарнизонный военный суд рассмотрит вопрос о смягчении меры пресечения для бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Следственный комитет предложил изменить меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Новость по теме Критиковавшего МО РФ генерала Попова арестовали: биография военного «Суд рассмотрит ходатайство следствия о смягчении в отношении Попова меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест в 14:00 мск», — сообщила представитель пресс-службы суда, передает ТАСС. Помимо Попова, суд также займется рассмотрением аналогичного ходатайства по бизнесмену Сергею Моисееву, который также является фигурантом дела. По информации от правоохранительных органов, Моисеев признал свою вину, активно сотрудничает с расследованием. А также возместил часть нанесенного ущерба. Генерал-майор Иван Попов, арестованный в мае текущего года, оказался в центре уголовного дела, связанного с хищением большого количества металлических изделий. Следствие подозревает генерала в присвоении свыше 1,7 тысячи тонн металла. По информации следствия, ущерб от действий генерала Попова оценивается в 100 миллионов рублей, тогда как рыночная стоимость похищенного металла превышает 130 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гарнизонный военный суд рассмотрит вопрос о смягчении меры пресечения для бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Следственный комитет предложил изменить меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. «Суд рассмотрит ходатайство следствия о смягчении в отношении Попова меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест в 14:00 мск», — сообщила представитель пресс-службы суда, передает ТАСС. Помимо Попова, суд также займется рассмотрением аналогичного ходатайства по бизнесмену Сергею Моисееву, который также является фигурантом дела. По информации от правоохранительных органов, Моисеев признал свою вину, активно сотрудничает с расследованием. А также возместил часть нанесенного ущерба. Генерал-майор Иван Попов, арестованный в мае текущего года, оказался в центре уголовного дела, связанного с хищением большого количества металлических изделий. Следствие подозревает генерала в присвоении свыше 1,7 тысячи тонн металла. По информации следствия, ущерб от действий генерала Попова оценивается в 100 миллионов рублей, тогда как рыночная стоимость похищенного металла превышает 130 миллионов рублей.