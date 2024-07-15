ВС РФ ударили ФАБами по Нью Йорку. Видео

ВС РФ нанесли удар по пункту управления ВСУ с применением ФАБ-3000

15 июля 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесли удар по пункту управления ВСУ, где засел враг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ ударили управляемыми бомбами ФАБ по пункту управления ВСУ в населенном пункте Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР, а именно — по фенольному заводу. Видео удара опубликовал репортер ВГТРК Андрей Руденко. «Поселок Нью-Йорк, что под Горловкой, прилеты наших ФАБов по фенольному заводу, где засел враг», — написал Андрей Руденко. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале. Ранее URA.RU публиковало видео, где также был нанесен удар ФАБ-3000 по пункту управления ВСУ. В результате удара ликвидированы 60 украинских солдат и четыре автомобиля. До этого ВС РФ применили ФАБ-3000 в Харьковской области. Также 21 июня под удар попал пункт дислокации третьего батальона 13 отдельной бригады особого назначения украинской Нацгвардии. Тогда были ликвидированы 70 военных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ ударили управляемыми бомбами ФАБ по пункту управления ВСУ в населенном пункте Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР, а именно — по фенольному заводу. Видео удара опубликовал репортер ВГТРК Андрей Руденко. «Поселок Нью-Йорк, что под Горловкой, прилеты наших ФАБов по фенольному заводу, где засел враг», — написал Андрей Руденко. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале. Ранее URA.RU публиковало видео, где также был нанесен удар ФАБ-3000 по пункту управления ВСУ. В результате удара ликвидированы 60 украинских солдат и четыре автомобиля. До этого ВС РФ применили ФАБ-3000 в Харьковской области. Также 21 июня под удар попал пункт дислокации третьего батальона 13 отдельной бригады особого назначения украинской Нацгвардии. Тогда были ликвидированы 70 военных.