Путин наградил челябинских ученых, заводчан и машинистов

Президент России Владимир Путин наградил челябинских ученых-атомщиков, сотрудников «Челябинского металлургического комбината» (ЧМК) и работников транспорта. Указ о награждении опубликован на едином интернет-портале правовой информации.
«За вклад в обеспечение ядерной и радиационной безопасности, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью „За заслуги в освоении атомной энергии“ Елену Александровну — ведущего инженера лабораторий ФГБУ науки „Южно-Уральский институт биофизики“, Кабирову Наилю Равильевну — научного сотрудника ФГБУ науки „Южно-Уральский институт биофизики“, Окатенко Павла Викторовича — начальника группы ФГБУ науки „Южно-Уральский институт биофизики“, Суслову Клару Гилимовну — ведущего научного сотрудника ФГБУ науки „Южно-Уральский институт биофизики“. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Багаутдинова Фасхия Саитовича — токаря ПАО „Челябинский металлургический комбинат“, Сатдикова Рамиля Шарафутдиновича — грузчика ПАО „Челябинский металлургический комбинат“», — говорится в указе.
Также президент отметил успехи челябинских металлургов. За заслуги и добросовестную работу сразу семь сотрудников «ЧМК» удостоились звания «Заслуженный металлург РФ». Среди них Сергей Блошкин, Сергей Ефремов, Галина Казанова, Валерий Козлов Игорь Минеев, Нина Носова, Светлана Семченкова.
Также в список награжденных попали два машиниста-инструктора Владимир Рыбкин и Александр Чепанов. Их наградили званиями «Заслуженный работник транспорта РФ». Такой же чести удостоились начальник железнодорожного вокзала в Троицке Елена Голубева и начальник отдела Южно-Уральской дирекции снабжения Ирина Сироткина.
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