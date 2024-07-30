Белый гриб: как правильно готовить на зиму

Топ-4 рецептов приготовления белых грибов на зиму

31 июля 2024 в 05:16 Размер текста - 17 +

Заморозка белых грибов — отличный способ сохранить их на зиму Фото: Сергей Русанов © URA.RU Белый гриб — один из самых популярных и вкусных представителей грибного царства, который многие ценят за его неповторимый вкус и аромат. С приближением осени наступает время сбора урожая, и многие хозяйки задумываются о том, как правильно заготовить белые грибы на зиму. URA.RU рассказывает о лучших способах приготовления и хранения этого деликатеса, чтобы вы могли наслаждаться его вкусом даже в холодные месяцы. Как заморозить белые грибы в морозилке Заморозка белых грибов — отличный способ сохранить их на зиму и использовать в любое время для жарки, тушения или добавления в супы. Для приготовления понадобятся белые грибы, соль и вода. Переберите и промойте грибы; Нарежьте их на крупные части; Кипятите воду с солью и добавьте грибы. Варите 15-20 минут после закипания; Откиньте грибы на сито и дайте им остыть; Переложите грибы в контейнер тонким слоем; Закройте пленкой или пакетом; Уберите в морозильник. Белые грибы с чесноком на зиму Эта закуска удивит вас своим вкусом и ароматом, идеально подходя для праздничного стола. Для приготовления понадобятся белые грибы, соль, лимон, вода, лавровый лист, черный перец горшком, душистый перец горошком, чеснок, морковь, лук репчатый и укроп. Для маринада нужны вода, уксус 9%, соль и сахар. Очищенные грибы нарежьте и отварите в подсоленной воде с лимонным соком (пять минут); Откиньте на сито, дайте стечь; В стерилизованные банки уложите грибы, чеснок, лук, морковь, лавровый лист и перец, добавьте укроп; Приготовьте маринад: кипятите воду с солью и сахаром, добавьте уксус; Залейте грибы маринадом и стерилизуйте банки в кипящей воде около 10 минут; Закатайте крышками и остудите. Белые грибы с чесноком отлично подойдут для праздничного стола Фото: Alinja/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0 Жареные белые грибы на зиму Жареные грибы разнообразят зимнее меню. Для приготовления нужны белые грибы, растительное и сливочное масло, соль. Промойте и очистите грибы, нарежьте их на ломтики; Разогрейте сковороду с половиной растительного масла, добавьте грибы и посолите; Жарьте на слабом огне под крышкой один час, периодически помешивая; Разложите грибы по стерилизованным банкам; Кипятите сливочное и оставшееся растительное масло, залейте грибы; Закройте капроновыми крышками и остудите. Для хранения в погребе простерилизуйте банки в кипящей воде один час. Белые грибы на зиму с лимонной кислотой Белые грибы с лимонной кислотой — вкусная и простая заготовка для любителей грибов. Подавайте как закуску или с гарнирами. Для этого блюда понадобятся отварные белые грибы, вода, соль, сахар, гвоздика, уксус 9%, лимонная кислота. Подготовьте грибы, чтобы в отварном виде получилось один кг. Очистите и промойте; Нарежьте грибы и отварите в воде 10 минут. Добавьте лимонную кислоту и варите еще 40 минут, убирая пену; Откиньте грибы на дуршлаг, дайте стечь; В другой кастрюле приготовьте маринад из воды, соли, сахара и специй. Добавьте грибы и варите пять минут, затем влейте уксус; Разложите по стерилизованным банкам, закройте крышками и остудите. Жареные белые грибы — это закуска, которая разнообразит зимнее меню Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Белый гриб — один из самых популярных и вкусных представителей грибного царства, который многие ценят за его неповторимый вкус и аромат. С приближением осени наступает время сбора урожая, и многие хозяйки задумываются о том, как правильно заготовить белые грибы на зиму. URA.RU рассказывает о лучших способах приготовления и хранения этого деликатеса, чтобы вы могли наслаждаться его вкусом даже в холодные месяцы. Заморозка белых грибов — отличный способ сохранить их на зиму и использовать в любое время для жарки, тушения или добавления в супы. Для приготовления понадобятся белые грибы, соль и вода. Эта закуска удивит вас своим вкусом и ароматом, идеально подходя для праздничного стола. Для приготовления понадобятся белые грибы, соль, лимон, вода, лавровый лист, черный перец горшком, душистый перец горошком, чеснок, морковь, лук репчатый и укроп. Для маринада нужны вода, уксус 9%, соль и сахар. Жареные грибы разнообразят зимнее меню. Для приготовления нужны белые грибы, растительное и сливочное масло, соль. Белые грибы с лимонной кислотой — вкусная и простая заготовка для любителей грибов. Подавайте как закуску или с гарнирами. Для этого блюда понадобятся отварные белые грибы, вода, соль, сахар, гвоздика, уксус 9%, лимонная кислота.