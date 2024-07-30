Белый гриб: как правильно готовить на зиму

Белый гриб — один из самых популярных и вкусных представителей грибного царства, который многие ценят за его неповторимый вкус и аромат. С приближением осени наступает время сбора урожая, и многие хозяйки задумываются о том, как правильно заготовить белые грибы на зиму. URA.RU рассказывает о лучших способах приготовления и хранения этого деликатеса, чтобы вы могли наслаждаться его вкусом даже в холодные месяцы.
Как заморозить белые грибы в морозилке
Заморозка белых грибов — отличный способ сохранить их на зиму и использовать в любое время для жарки, тушения или добавления в супы. Для приготовления понадобятся белые грибы, соль и вода.
- Переберите и промойте грибы;
- Нарежьте их на крупные части;
- Кипятите воду с солью и добавьте грибы. Варите 15-20 минут после закипания;
- Откиньте грибы на сито и дайте им остыть;
- Переложите грибы в контейнер тонким слоем;
- Закройте пленкой или пакетом;
- Уберите в морозильник.
Белые грибы с чесноком на зиму
Эта закуска удивит вас своим вкусом и ароматом, идеально подходя для праздничного стола. Для приготовления понадобятся белые грибы, соль, лимон, вода, лавровый лист, черный перец горшком, душистый перец горошком, чеснок, морковь, лук репчатый и укроп. Для маринада нужны вода, уксус 9%, соль и сахар.
- Очищенные грибы нарежьте и отварите в подсоленной воде с лимонным соком (пять минут);
- Откиньте на сито, дайте стечь;
- В стерилизованные банки уложите грибы, чеснок, лук, морковь, лавровый лист и перец, добавьте укроп;
- Приготовьте маринад: кипятите воду с солью и сахаром, добавьте уксус;
- Залейте грибы маринадом и стерилизуйте банки в кипящей воде около 10 минут;
- Закатайте крышками и остудите. Белые грибы с чесноком отлично подойдут для праздничного стола
Жареные белые грибы на зиму
Жареные грибы разнообразят зимнее меню. Для приготовления нужны белые грибы, растительное и сливочное масло, соль.
- Промойте и очистите грибы, нарежьте их на ломтики;
- Разогрейте сковороду с половиной растительного масла, добавьте грибы и посолите;
- Жарьте на слабом огне под крышкой один час, периодически помешивая;
- Разложите грибы по стерилизованным банкам;
- Кипятите сливочное и оставшееся растительное масло, залейте грибы;
- Закройте капроновыми крышками и остудите. Для хранения в погребе простерилизуйте банки в кипящей воде один час.
Белые грибы на зиму с лимонной кислотой
Белые грибы с лимонной кислотой — вкусная и простая заготовка для любителей грибов. Подавайте как закуску или с гарнирами. Для этого блюда понадобятся отварные белые грибы, вода, соль, сахар, гвоздика, уксус 9%, лимонная кислота.
- Подготовьте грибы, чтобы в отварном виде получилось один кг. Очистите и промойте;
- Нарежьте грибы и отварите в воде 10 минут. Добавьте лимонную кислоту и варите еще 40 минут, убирая пену;
- Откиньте грибы на дуршлаг, дайте стечь;
- В другой кастрюле приготовьте маринад из воды, соли, сахара и специй. Добавьте грибы и варите пять минут, затем влейте уксус;
- Разложите по стерилизованным банкам, закройте крышками и остудите. Жареные белые грибы — это закуска, которая разнообразит зимнее меню
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