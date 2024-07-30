30 июля 2024

Белый гриб: как правильно готовить на зиму

Топ-4 рецептов приготовления белых грибов на зиму
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, осень в лесу, белый гриб
Заморозка белых грибов — отличный способ сохранить их на зиму Фото:

Белый гриб — один из самых популярных и вкусных представителей грибного царства, который многие ценят за его неповторимый вкус и аромат. С приближением осени наступает время сбора урожая, и многие хозяйки задумываются о том, как правильно заготовить белые грибы на зиму. URA.RU рассказывает о лучших способах приготовления и хранения этого деликатеса, чтобы вы могли наслаждаться его вкусом даже в холодные месяцы.

Как заморозить белые грибы в морозилке

Заморозка белых грибов — отличный способ сохранить их на зиму и использовать в любое время для жарки, тушения или добавления в супы. Для приготовления понадобятся белые грибы, соль и вода.

  1. Переберите и промойте грибы;
  2. Нарежьте их на крупные части;
  3. Кипятите воду с солью и добавьте грибы. Варите 15-20 минут после закипания;
  4. Откиньте грибы на сито и дайте им остыть;
  5. Переложите грибы в контейнер тонким слоем;
  6. Закройте пленкой или пакетом;
  7. Уберите в морозильник.

Белые грибы с чесноком на зиму

Эта закуска удивит вас своим вкусом и ароматом, идеально подходя для праздничного стола. Для приготовления понадобятся белые грибы, соль, лимон, вода, лавровый лист, черный перец горшком, душистый перец горошком, чеснок, морковь, лук репчатый и укроп. Для маринада нужны вода, уксус 9%, соль и сахар.

  1. Очищенные грибы нарежьте и отварите в подсоленной воде с лимонным соком (пять минут);
  2. Откиньте на сито, дайте стечь;
  3. В стерилизованные банки уложите грибы, чеснок, лук, морковь, лавровый лист и перец, добавьте укроп;
  4. Приготовьте маринад: кипятите воду с солью и сахаром, добавьте уксус;
  5. Залейте грибы маринадом и стерилизуйте банки в кипящей воде около 10 минут;
  6. Закатайте крышками и остудите.
    Белый гриб в разрезе. stock
    Белые грибы с чесноком отлично подойдут для праздничного стола
    Фото:

Жареные белые грибы на зиму

Жареные грибы разнообразят зимнее меню. Для приготовления нужны белые грибы, растительное и сливочное масло, соль.

  1. Промойте и очистите грибы, нарежьте их на ломтики;
  2. Разогрейте сковороду с половиной растительного масла, добавьте грибы и посолите;
  3. Жарьте на слабом огне под крышкой один час, периодически помешивая;
  4. Разложите грибы по стерилизованным банкам;
  5. Кипятите сливочное и оставшееся растительное масло, залейте грибы;
  6. Закройте капроновыми крышками и остудите. Для хранения в погребе простерилизуйте банки в кипящей воде один час.

Белые грибы на зиму с лимонной кислотой

Белые грибы с лимонной кислотой — вкусная и простая заготовка для любителей грибов. Подавайте как закуску или с гарнирами. Для этого блюда понадобятся отварные белые грибы, вода, соль, сахар, гвоздика, уксус 9%, лимонная кислота.

  1. Подготовьте грибы, чтобы в отварном виде получилось один кг. Очистите и промойте;
  2. Нарежьте грибы и отварите в воде 10 минут. Добавьте лимонную кислоту и варите еще 40 минут, убирая пену;
  3. Откиньте грибы на дуршлаг, дайте стечь;
  4. В другой кастрюле приготовьте маринад из воды, соли, сахара и специй. Добавьте грибы и варите пять минут, затем влейте уксус;
  5. Разложите по стерилизованным банкам, закройте крышками и остудите.
    Дом Агафуровых. Екатеринбург
    Жареные белые грибы — это закуска, которая разнообразит зимнее меню
    Фото:

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Белый гриб — один из самых популярных и вкусных представителей грибного царства, который многие ценят за его неповторимый вкус и аромат. С приближением осени наступает время сбора урожая, и многие хозяйки задумываются о том, как правильно заготовить белые грибы на зиму. URA.RU рассказывает о лучших способах приготовления и хранения этого деликатеса, чтобы вы могли наслаждаться его вкусом даже в холодные месяцы. Заморозка белых грибов — отличный способ сохранить их на зиму и использовать в любое время для жарки, тушения или добавления в супы. Для приготовления понадобятся белые грибы, соль и вода. Эта закуска удивит вас своим вкусом и ароматом, идеально подходя для праздничного стола. Для приготовления понадобятся белые грибы, соль, лимон, вода, лавровый лист, черный перец горшком, душистый перец горошком, чеснок, морковь, лук репчатый и укроп. Для маринада нужны вода, уксус 9%, соль и сахар. Жареные грибы разнообразят зимнее меню. Для приготовления нужны белые грибы, растительное и сливочное масло, соль. Белые грибы с лимонной кислотой — вкусная и простая заготовка для любителей грибов. Подавайте как закуску или с гарнирами. Для этого блюда понадобятся отварные белые грибы, вода, соль, сахар, гвоздика, уксус 9%, лимонная кислота.
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