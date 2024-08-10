Белоруссия обратилась к ЕС по поводу нового масштабного конфликта

На фоне атаки украинских беспилотников на Белоруссию Республика обратилась к Евросоюзу. Об этом сообщили в пресс-службе МИД страны. Там подчеркнули, что при втягивании страны в конфликт пожар боевых действий перекинется и на европейские государства.
«Обращаемся к народам соседней Европы: в случае расширения конфликта пожар охватит весь регион и перекинется, в том числе, на страны ЕС», — говорится в сообщении белорусского МИД. Также в ответ на возникшую угрозу внешнеполитическое ведомство начало консультации с международными союзниками и партнерами.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об уничтожении беспилотников Киева в Костюковичском районе Могилевской области. После инцидента войска ПВО и ВВС республики были приведены в состояние повышенной боевой готовности. В рамках этой меры также были задействованы самолеты, вертолеты и реактивные системы залпового огня (РСЗО), передает 360.ru.
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На фоне атаки украинских беспилотников на Белоруссию Республика обратилась к Евросоюзу. Об этом сообщили в пресс-службе МИД страны. Там подчеркнули, что при втягивании страны в конфликт пожар боевых действий перекинется и на европейские государства. «Обращаемся к народам соседней Европы: в случае расширения конфликта пожар охватит весь регион и перекинется, в том числе, на страны ЕС», — говорится в сообщении белорусского МИД. Также в ответ на возникшую угрозу внешнеполитическое ведомство начало консультации с международными союзниками и партнерами. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об уничтожении беспилотников Киева в Костюковичском районе Могилевской области. После инцидента войска ПВО и ВВС республики были приведены в состояние повышенной боевой готовности. В рамках этой меры также были задействованы самолеты, вертолеты и реактивные системы залпового огня (РСЗО), передает 360.ru.