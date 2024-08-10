Белоруссия обратилась к ЕС по поводу нового масштабного конфликта

В Белоруссии заявили об эскалации ситуации в регионе после инцидента с БПЛА ВСУ

10 августа 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

МИД Белоруссии после атак ВСУ на регион начал консультации с партнерами и союзниками во всем мире Фото: Георгий Бергал © URA.RU На фоне атаки украинских беспилотников на Белоруссию Республика обратилась к Евросоюзу. Об этом сообщили в пресс-службе МИД страны. Там подчеркнули, что при втягивании страны в конфликт пожар боевых действий перекинется и на европейские государства. Новость по теме Белоруссия готова к открытию нового фронта с Украиной: что происходит «Обращаемся к народам соседней Европы: в случае расширения конфликта пожар охватит весь регион и перекинется, в том числе, на страны ЕС», — говорится в сообщении белорусского МИД. Также в ответ на возникшую угрозу внешнеполитическое ведомство начало консультации с международными союзниками и партнерами. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об уничтожении беспилотников Киева в Костюковичском районе Могилевской области. После инцидента войска ПВО и ВВС республики были приведены в состояние повышенной боевой готовности. В рамках этой меры также были задействованы самолеты, вертолеты и реактивные системы залпового огня (РСЗО), передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На фоне атаки украинских беспилотников на Белоруссию Республика обратилась к Евросоюзу. Об этом сообщили в пресс-службе МИД страны. Там подчеркнули, что при втягивании страны в конфликт пожар боевых действий перекинется и на европейские государства. «Обращаемся к народам соседней Европы: в случае расширения конфликта пожар охватит весь регион и перекинется, в том числе, на страны ЕС», — говорится в сообщении белорусского МИД. Также в ответ на возникшую угрозу внешнеполитическое ведомство начало консультации с международными союзниками и партнерами. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об уничтожении беспилотников Киева в Костюковичском районе Могилевской области. После инцидента войска ПВО и ВВС республики были приведены в состояние повышенной боевой готовности. В рамках этой меры также были задействованы самолеты, вертолеты и реактивные системы залпового огня (РСЗО), передает 360.ru.