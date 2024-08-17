«Ждем и поражаем»: российский оператор БПЛА рассказал о любви к американским гаубицам на СВО

Российский оператор БПЛА с позывным «Зов» признался, что он и его сослуживцы всегда с любовью ждут появления американских гаубиц в зоне СВО, чтобы их поражать. Его слова передает Минобороны РФ.
«Очень „полюбили“ американские гаубицы М777. С нетерпением ждем их и поражаем», — рассказал российский оператор. Его слова передает военное ведомство в Telegram. Боец ВС РФ рассказал, что они постоянно тренируются и уровень подготовки тех же операторов беспилотников постоянно растет. Причем противнику даже не помогают средства маскировки, дополнил российский солдат.
Страны Запада начали активно поставлять свою технику в зону СВО на Украине с 2022 года. Предоставляются как ракетные системы, так и тяжелая бронированная техника. ВСУ также используют технику НАТО и в боях в Курской области. Минобороны ежедневно сообщают об успешном уничтожении техники НАТО. Российские артиллеристы активно поражают ее при содействии операторов дронов.
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