Мужчина сбросил 20 килограммов отказавшись от одного продукта

The Times of India: мужчина сбросил 20 килограммов, отказавшись от масел

20 августа 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

Отказ от масел позволил мужчине из Индии сбросить за год 20 килограммов Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Индии Вивек Чайтань за год смог сбросить 20 килограммов без особых физических нагрузок. По словам мужчины, он перешел на особую диету, которая состояла из семян, бобов, каш и овощей. Также он отказался от одного продукта — масел. Его историю приводит The Times of India. «Бывали дни, когда мне хотелось сдаться. Прогресса на весах не было, а мне хотелось как следует наесться. <…> Пройденный мной путь — свидетельство того, что при правильном мышлении и поддержке близких можно преодолеть любые препятствия», — рассказал Чайтань журналистам. Его слова передает «Лента.ру» . По словам мужчины, он перешел на диету и приучил себя к определенному рациону. Он включал в себя семена тыквы, подсолнечника, арбуза и льна, а также изюм. Основой его новой диеты стали бобовые, кукуруза, каши, свежие фрукты, овощи и грибы. Также мужчина отказался от масел. Кроме того, индиец значительно сократил прием пищи, нормализовал режим сна и начал практиковать легкую физическую активность — пробежки и аэробика. Он также постепенно снизил уровень стресса. В этом ему помог своевременный отпуск, который он потратил на смену образа жизни. В Индии также называли продукты для укрепления костей. В частности, называли листовую зелень, жирную рыбу, ягоды и другие продукты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Индии Вивек Чайтань за год смог сбросить 20 килограммов без особых физических нагрузок. По словам мужчины, он перешел на особую диету, которая состояла из семян, бобов, каш и овощей. Также он отказался от одного продукта — масел. Его историю приводит The Times of India. «Бывали дни, когда мне хотелось сдаться. Прогресса на весах не было, а мне хотелось как следует наесться. <…> Пройденный мной путь — свидетельство того, что при правильном мышлении и поддержке близких можно преодолеть любые препятствия», — рассказал Чайтань журналистам. Его слова передает «Лента.ру». По словам мужчины, он перешел на диету и приучил себя к определенному рациону. Он включал в себя семена тыквы, подсолнечника, арбуза и льна, а также изюм. Основой его новой диеты стали бобовые, кукуруза, каши, свежие фрукты, овощи и грибы. Также мужчина отказался от масел. Кроме того, индиец значительно сократил прием пищи, нормализовал режим сна и начал практиковать легкую физическую активность — пробежки и аэробика. Он также постепенно снизил уровень стресса. В этом ему помог своевременный отпуск, который он потратил на смену образа жизни. В Индии также называли продукты для укрепления костей. В частности, называли листовую зелень, жирную рыбу, ягоды и другие продукты.