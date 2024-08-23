ВС РФ сбили семь дронов ВСУ над двумя российскими регионами

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ПВО РФ сбили семь украинских дронов за ночь, уточнили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За ночь российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников. Четыре дрона были сбиты над Белгородской областью, еще три — над Курской. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«За ночь средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА над территорией Белгородской области и три над территорией Курской области», — написали в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

До этого сообщалось, что российские экипажи вертолетов Ми-28 уничтожили военную колонну ВСУ в Курской области. Бои в приграничном регионе продолжаются до сих пор, но передвижение украинских сил приостановлено.

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За ночь российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников. Четыре дрона были сбиты над Белгородской областью, еще три — над Курской. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «За ночь средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА над территорией Белгородской области и три над территорией Курской области», — написали в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. До этого сообщалось, что российские экипажи вертолетов Ми-28 уничтожили военную колонну ВСУ в Курской области. Бои в приграничном регионе продолжаются до сих пор, но передвижение украинских сил приостановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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