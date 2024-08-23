ВС РФ сбили семь дронов ВСУ над двумя российскими регионами

За ночь российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников. Четыре дрона были сбиты над Белгородской областью, еще три — над Курской. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«За ночь средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА над территорией Белгородской области и три над территорией Курской области», — написали в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
До этого сообщалось, что российские экипажи вертолетов Ми-28 уничтожили военную колонну ВСУ в Курской области. Бои в приграничном регионе продолжаются до сих пор, но передвижение украинских сил приостановлено.
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За ночь российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников. Четыре дрона были сбиты над Белгородской областью, еще три — над Курской. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «За ночь средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА над территорией Белгородской области и три над территорией Курской области», — написали в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. До этого сообщалось, что российские экипажи вертолетов Ми-28 уничтожили военную колонну ВСУ в Курской области. Бои в приграничном регионе продолжаются до сих пор, но передвижение украинских сил приостановлено.