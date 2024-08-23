Пашинян рассказал о разговоре с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом России Владимиром Путиным визит российского лидера в Азербайджан по телефону. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.
«Президент России проинформировал премьер-министра Армении о впечатлениях от своего визита в Азербайджан», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что Пашинян поблагодарил Владимира Путина за предоставленную информацию. Кроме того, собеседники договорились о встрече для обсуждения двусторонних вопросов Армении и России.
Владимир Путин 18 августа прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом, где его встретили представители азербайджанских властей. В программе визита были официальные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры двух стран обсудили российско-азербайджанские отношения, стратегическое партнерство и международные проблемы, в том числе мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией по ситуации в Нагорном Карабахе.
После встречи было подписано три соглашения и три меморандума. Путин выразил удовлетворение итогами визита, передает «Ридус». Российский лидер отметил важность развития многоплановых отношений между Россией и Азербайджаном, сообщает 360.ru.
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