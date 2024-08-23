Пашинян рассказал о разговоре с Путиным

Пашинян договорился с Путиным о встрече
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Никол Пашинян и Владимир Путин поговорили по телефону
Никол Пашинян и Владимир Путин поговорили по телефону Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом России Владимиром Путиным визит российского лидера в Азербайджан по телефону. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

«Президент России проинформировал премьер-министра Армении о впечатлениях от своего визита в Азербайджан», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что Пашинян поблагодарил Владимира Путина за предоставленную информацию. Кроме того, собеседники договорились о встрече для обсуждения двусторонних вопросов Армении и России.

Владимир Путин 18 августа прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом, где его встретили представители азербайджанских властей. В программе визита были официальные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры двух стран обсудили российско-азербайджанские отношения, стратегическое партнерство и международные проблемы, в том числе мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией по ситуации в Нагорном Карабахе.

После встречи было подписано три соглашения и три меморандума. Путин выразил удовлетворение итогами визита, передает «Ридус». Российский лидер отметил важность развития многоплановых отношений между Россией и Азербайджаном, сообщает 360.ru.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом России Владимиром Путиным визит российского лидера в Азербайджан по телефону. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства. «Президент России проинформировал премьер-министра Армении о впечатлениях от своего визита в Азербайджан», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что Пашинян поблагодарил Владимира Путина за предоставленную информацию. Кроме того, собеседники договорились о встрече для обсуждения двусторонних вопросов Армении и России. Владимир Путин 18 августа прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом, где его встретили представители азербайджанских властей. В программе визита были официальные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры двух стран обсудили российско-азербайджанские отношения, стратегическое партнерство и международные проблемы, в том числе мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией по ситуации в Нагорном Карабахе. После встречи было подписано три соглашения и три меморандума. Путин выразил удовлетворение итогами визита, передает «Ридус». Российский лидер отметил важность развития многоплановых отношений между Россией и Азербайджаном, сообщает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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