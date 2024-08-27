27 августа 2024

В Москве предотвратили теракт, готовящийся сторонником РДК*

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый задержан
Подозреваемый задержан Фото:

В Москве расследуется уголовное дело о подготовке теракта, фигурантом которого является 27-летний сторонник террористической организации «Русский Добровольческий Корпус»* (РДК*) (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом заявили в правоохранительных органах.

«Установлено, что мужчина в октябре прошлого года вступил в переписку в мессенджере с членами запрещенной в РФ террористической организации РДК. В дальнейшем мужчина с целью разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации приехал к военному комиссариату на северо-западе Москвы», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Дело было возбуждено в начале июня после того, как подозреваемый был задержан. Он обвиняется в попытке осуществить террористический акт, предположительно связанный с разведывательной деятельностью около военного комиссариата.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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В Москве расследуется уголовное дело о подготовке теракта, фигурантом которого является 27-летний сторонник террористической организации «Русский Добровольческий Корпус»* (РДК*) (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом заявили в правоохранительных органах. «Установлено, что мужчина в октябре прошлого года вступил в переписку в мессенджере с членами запрещенной в РФ террористической организации РДК. В дальнейшем мужчина с целью разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации приехал к военному комиссариату на северо-западе Москвы», — сообщил источник в правоохранительных органах. Дело было возбуждено в начале июня после того, как подозреваемый был задержан. Он обвиняется в попытке осуществить террористический акт, предположительно связанный с разведывательной деятельностью около военного комиссариата. *Террористическая организация, запрещенная в России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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