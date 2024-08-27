В Москве предотвратили теракт, готовящийся сторонником РДК*

В Москве расследуется уголовное дело о подготовке теракта, фигурантом которого является 27-летний сторонник террористической организации «Русский Добровольческий Корпус»* (РДК*) (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом заявили в правоохранительных органах.
«Установлено, что мужчина в октябре прошлого года вступил в переписку в мессенджере с членами запрещенной в РФ террористической организации РДК. В дальнейшем мужчина с целью разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации приехал к военному комиссариату на северо-западе Москвы», — сообщил источник в правоохранительных органах.
Дело было возбуждено в начале июня после того, как подозреваемый был задержан. Он обвиняется в попытке осуществить террористический акт, предположительно связанный с разведывательной деятельностью около военного комиссариата.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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