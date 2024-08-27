Украина вербует наемников через посольство в Буэнос-Айресе

28 августа 2024 в 03:30 Размер текста - 17 +

Украина набирает наемников для участия в боевых действиях Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Аргентине при поддержке посольства Украины проводится вербовка наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева. Об этом сообщили в российском диппредставительстве в Буэнос-Айресе. «На сайте украинского посольства долгое время размещались ссылки на интернет-адреса, имеющие отношение к „Интернациональному легиону“. Он набирает „солдат удачи“ для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины», — рассказали в российском посольстве «Известиям». Уточняется, что официальных заявлений в отношении аргентинских наемников на Украине правительство республики не делало. Также оно не оглашало общее число граждан, которые, по их данным, могут служить в ВСУ. Сообщалось, что более 700 иностранных граждан обвиняются в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Сообщается, что военное и политическое руководство использовало информационные ресурсы и диппредставительства за границей для набора наемников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Аргентине при поддержке посольства Украины проводится вербовка наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева. Об этом сообщили в российском диппредставительстве в Буэнос-Айресе. «На сайте украинского посольства долгое время размещались ссылки на интернет-адреса, имеющие отношение к „Интернациональному легиону“. Он набирает „солдат удачи“ для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины», — рассказали в российском посольстве «Известиям». Уточняется, что официальных заявлений в отношении аргентинских наемников на Украине правительство республики не делало. Также оно не оглашало общее число граждан, которые, по их данным, могут служить в ВСУ. Сообщалось, что более 700 иностранных граждан обвиняются в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Сообщается, что военное и политическое руководство использовало информационные ресурсы и диппредставительства за границей для набора наемников.