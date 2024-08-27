В Аргентине при поддержке посольства Украины проводится вербовка наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева. Об этом сообщили в российском диппредставительстве в Буэнос-Айресе.
«На сайте украинского посольства долгое время размещались ссылки на интернет-адреса, имеющие отношение к „Интернациональному легиону“. Он набирает „солдат удачи“ для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины», — рассказали в российском посольстве «Известиям».
Уточняется, что официальных заявлений в отношении аргентинских наемников на Украине правительство республики не делало. Также оно не оглашало общее число граждан, которые, по их данным, могут служить в ВСУ.
Сообщалось, что более 700 иностранных граждан обвиняются в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Сообщается, что военное и политическое руководство использовало информационные ресурсы и диппредставительства за границей для набора наемников.
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