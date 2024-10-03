Ветеран СВО рассказал, как попал в рабство к цыганам и как оттуда выбрался

Ветеран СВО Коваценко: я попал в рабство в цыганам обманом

03 октября 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Цыгане в Тульской области крали людей и заставляли их работать (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В тульском поселке Ровно была обнаружена ферма, где цыгане принудительно содержали десятки людей, заставляя их работать. На данный момент волонтерам удалось освободить только некоторых из них. Ветеран СВО Александр Коваценко, один из бывших заключенных фермы, поделился своим опытом о том, как он оказался в рабстве, его попытках бегства и о времени, проведенном в неволе. «Очутился я там обманом, как и все. Мы со знакомым пили пиво у магазина „Красное и белое“ недалеко от „Ангара спасения“, куда собирались пойти. К нам подошел цыганенок, спросил, не хотим ли мы заработать по две тысячи рублей — нужно было перегрузить картошку из одной фуры в другую», — поделился Коваценко в беседе с «Газетой.ru». Обещание похмелиться и близость расстояния побудили приятелей согласиться. Однако путь оказался дальним, и несмотря на просьбы остановиться, водитель продолжал движение. После остановки около Тулы Коваценко и его знакомый был пересажен в другое транспортное средство и доставлен на склад в Ровно, где их поместили в барак с другими людьми, оказавшимися там по разным причинам. Он попытался бежать, но был пойман и возвращен обратно. Ветеран описал ужасные условия проживания и работы, а также жестокое обращение цыган. «Подъем у нас был в шесть утра, работали без выходных. Тем, кто плохо себя чувствовал, наливали по 100 граммов спирта, давали по пачке сигарет», — рассказал Коваценко. Мужчина отметил, что ему обещали оплату, но в итоге деньги не были выплачены. После того как он смог связаться с бывшей женой, которая обратилась за помощью к организации «Альтернатива», была организована его спасательная операция. В результате он и еще несколько человек были освобождены и перевезены в Москву, где Коваценко начал новую жизнь в других условиях, полностью противоположных тем, что были в рабстве. Ранее следственный комитет начал проверку по делу о незаконном лишении свободы после освобождения из рабства ветерана СВО. Волонтер движения «Альтернатива» Артем Гончаров рассказал, что мужчину нашли на цыганской ферме яблок. О том, что известно и произошедшем — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В тульском поселке Ровно была обнаружена ферма, где цыгане принудительно содержали десятки людей, заставляя их работать. На данный момент волонтерам удалось освободить только некоторых из них. Ветеран СВО Александр Коваценко, один из бывших заключенных фермы, поделился своим опытом о том, как он оказался в рабстве, его попытках бегства и о времени, проведенном в неволе. «Очутился я там обманом, как и все. Мы со знакомым пили пиво у магазина „Красное и белое“ недалеко от „Ангара спасения“, куда собирались пойти. К нам подошел цыганенок, спросил, не хотим ли мы заработать по две тысячи рублей — нужно было перегрузить картошку из одной фуры в другую», — поделился Коваценко в беседе с «Газетой.ru». Обещание похмелиться и близость расстояния побудили приятелей согласиться. Однако путь оказался дальним, и несмотря на просьбы остановиться, водитель продолжал движение. После остановки около Тулы Коваценко и его знакомый был пересажен в другое транспортное средство и доставлен на склад в Ровно, где их поместили в барак с другими людьми, оказавшимися там по разным причинам. Он попытался бежать, но был пойман и возвращен обратно. Ветеран описал ужасные условия проживания и работы, а также жестокое обращение цыган. «Подъем у нас был в шесть утра, работали без выходных. Тем, кто плохо себя чувствовал, наливали по 100 граммов спирта, давали по пачке сигарет», — рассказал Коваценко. Мужчина отметил, что ему обещали оплату, но в итоге деньги не были выплачены. После того как он смог связаться с бывшей женой, которая обратилась за помощью к организации «Альтернатива», была организована его спасательная операция. В результате он и еще несколько человек были освобождены и перевезены в Москву, где Коваценко начал новую жизнь в других условиях, полностью противоположных тем, что были в рабстве. Ранее следственный комитет начал проверку по делу о незаконном лишении свободы после освобождения из рабства ветерана СВО. Волонтер движения «Альтернатива» Артем Гончаров рассказал, что мужчину нашли на цыганской ферме яблок. О том, что известно и произошедшем — в материале URA.RU.