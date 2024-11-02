WP: США опасаются иностранного вмешательства после выборов

Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность относительно возможных попыток зарубежных стран дестабилизировать внутреннюю ситуацию в период между днем выборов 5 ноября и инаугурацией нового президента 20 января 2025 года. Особое внимание Вашингтон уделяет потенциальной угрозе со стороны России, Ирана, КНДР и Китая.
«Администрация Джо Байдена находится в состоянии повышенной готовности к иностранным попыткам угрожать США или дестабилизировать страну. В Пентагоне сконцентрированы на потенциальных угрозах в период после выборов из ряда стран, включая Иран, КНДР, Россию и Китай», — отметил со ссылкой на собственные источники Washington Post.
Как сообщало URA.RU ранее, состоятельные американцы массово готовятся покинуть США после выборов. Это связано с опасениями возможных политических и социальных беспорядков, которые могут возникнуть независимо от результатов голосования.
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