02 ноября 2024

WP: США опасаются иностранного вмешательства после выборов

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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, белый дом, сша, вашингтон, америка
В Вашингтоне опасаются попыток дестабилизации в период выборов Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность относительно возможных попыток зарубежных стран дестабилизировать внутреннюю ситуацию в период между днем выборов 5 ноября и инаугурацией нового президента 20 января 2025 года. Особое внимание Вашингтон уделяет потенциальной угрозе со стороны России, Ирана, КНДР и Китая.

«Администрация Джо Байдена находится в состоянии повышенной готовности к иностранным попыткам угрожать США или дестабилизировать страну. В Пентагоне сконцентрированы на потенциальных угрозах в период после выборов из ряда стран, включая Иран, КНДР, Россию и Китай», — отметил со ссылкой на собственные источники Washington Post.

Как сообщало URA.RU ранее, состоятельные американцы массово готовятся покинуть США после выборов. Это связано с опасениями возможных политических и социальных беспорядков, которые могут возникнуть независимо от результатов голосования.

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Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность относительно возможных попыток зарубежных стран дестабилизировать внутреннюю ситуацию в период между днем выборов 5 ноября и инаугурацией нового президента 20 января 2025 года. Особое внимание Вашингтон уделяет потенциальной угрозе со стороны России, Ирана, КНДР и Китая. «Администрация Джо Байдена находится в состоянии повышенной готовности к иностранным попыткам угрожать США или дестабилизировать страну. В Пентагоне сконцентрированы на потенциальных угрозах в период после выборов из ряда стран, включая Иран, КНДР, Россию и Китай», — отметил со ссылкой на собственные источники Washington Post. Как сообщало URA.RU ранее, состоятельные американцы массово готовятся покинуть США после выборов. Это связано с опасениями возможных политических и социальных беспорядков, которые могут возникнуть независимо от результатов голосования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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