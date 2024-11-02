WP: США опасаются иностранного вмешательства после выборов

03 ноября 2024 в 03:20 Размер текста - 17 +

В Вашингтоне опасаются попыток дестабилизации в период выборов Фото: Сергей Русанов новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность относительно возможных попыток зарубежных стран дестабилизировать внутреннюю ситуацию в период между днем выборов 5 ноября и инаугурацией нового президента 20 января 2025 года. Особое внимание Вашингтон уделяет потенциальной угрозе со стороны России, Ирана, КНДР и Китая. «Администрация Джо Байдена находится в состоянии повышенной готовности к иностранным попыткам угрожать США или дестабилизировать страну. В Пентагоне сконцентрированы на потенциальных угрозах в период после выборов из ряда стран, включая Иран, КНДР, Россию и Китай», — отметил со ссылкой на собственные источники Washington Post. Как сообщало URA.RU ранее, состоятельные американцы массово готовятся покинуть США после выборов. Это связано с опасениями возможных политических и социальных беспорядков, которые могут возникнуть независимо от результатов голосования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность относительно возможных попыток зарубежных стран дестабилизировать внутреннюю ситуацию в период между днем выборов 5 ноября и инаугурацией нового президента 20 января 2025 года. Особое внимание Вашингтон уделяет потенциальной угрозе со стороны России, Ирана, КНДР и Китая. «Администрация Джо Байдена находится в состоянии повышенной готовности к иностранным попыткам угрожать США или дестабилизировать страну. В Пентагоне сконцентрированы на потенциальных угрозах в период после выборов из ряда стран, включая Иран, КНДР, Россию и Китай», — отметил со ссылкой на собственные источники Washington Post. Как сообщало URA.RU ранее, состоятельные американцы массово готовятся покинуть США после выборов. Это связано с опасениями возможных политических и социальных беспорядков, которые могут возникнуть независимо от результатов голосования.