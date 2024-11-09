Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после длительной химиотерапии рака

Супруга принца-наследника из британской королевской семьи Уильяма Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после курса химиотерапии злокачественных новообразований. Об этом рассказала газета Daily Mail.
«Принц и принцесса Уэльские стали лидерами по аплодисментам... Сегодня вечером [Кейт Миддлтон] впервые появилась на публике с тех пор, как у нее диагностировали нераскрытую форму рака», — говорится в материале.
Ранее сообщалось о том, что принцесса Уэльская вернулась к королевским обязанностям. Она была упомянута в официальном отчете о мероприятиях Букингемского дворца, связанных с ранним развитием детей.
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