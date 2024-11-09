09 ноября 2024

Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после длительной химиотерапии рака

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В марте текущего года принцесса перенесла операцию на брюшной полости
В марте текущего года принцесса перенесла операцию на брюшной полости Фото:

Супруга принца-наследника из британской королевской семьи Уильяма Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после курса химиотерапии злокачественных новообразований. Об этом рассказала газета Daily Mail.

«Принц и принцесса Уэльские стали лидерами по аплодисментам... Сегодня вечером [Кейт Миддлтон] впервые появилась на публике с тех пор, как у нее диагностировали нераскрытую форму рака», — говорится в материале.

Ранее сообщалось о том, что принцесса Уэльская вернулась к королевским обязанностям. Она была упомянута в официальном отчете о мероприятиях Букингемского дворца, связанных с ранним развитием детей.

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Супруга принца-наследника из британской королевской семьи Уильяма Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после курса химиотерапии злокачественных новообразований. Об этом рассказала газета Daily Mail. «Принц и принцесса Уэльские стали лидерами по аплодисментам... Сегодня вечером [Кейт Миддлтон] впервые появилась на публике с тех пор, как у нее диагностировали нераскрытую форму рака», — говорится в материале. Ранее сообщалось о том, что принцесса Уэльская вернулась к королевским обязанностям. Она была упомянута в официальном отчете о мероприятиях Букингемского дворца, связанных с ранним развитием детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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